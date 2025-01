“Oddio, ma che le è successo?”. Grande Fratello, Stefania Orlando spaventa il pubblico

Dentro la Casa del Grande Fratello ormai è il panico. La puntata di domani, mercoledì 8 dicembre, metterà in chiaro tante case. Intanto Stefania Orlando è stata costretta a bendarsi un occhio a causa di un problema. Stefani che nei giorni scorsi è stata grande protagonista. Dopo la lite tra Jessica e Helena, la conduttrice e già ex gieffina non ci aveva girato tanto intorno: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio”.

“Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista, una roba così non l’ho mai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo”.





Grande Fratello, Stefania Orlando con un occhio coperto

Nelle ore scorse lei e Eva Grimaldi hanno cercato un confronto con Zeudi De Palma, per la quale Helena aveva avuto parole durissime: “Io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, voglio ridere e scherzare con te da amiche e approfittare dei momenti qui dentro. Tu non sei sincera con te stessa, sei una ragazzina prepotente”.

“Tu devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me”. Tra tutto questo caos c’è il mistero su cosa sia successo a Stefania Orlando. Apparsa con l’occhio bendato, ha dato libero sfogo al pubblico social che si chiede cosa sia potuto succedere. “Stefiiii, ma che hai fatto? Anche tu vittima di quelle arpie?”, scrive un fan.

E ancora: “Forza Stefania, sei un delle poche vere donne lì dentro”. È probabile che domani sera Signorini farà luce sul mistero e che si avrà la verità questa, insieme a tantissime altre che in questi giorni il pubblico chiede a gran voce.