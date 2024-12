Grande Fratello, i due concorrenti si conoscevano prima di entrare. Arriva la segnalazione bomba sui due inquilini che in queste ore stanno strappando clip alla ormai ex coppia formata da Lorenzo e Shaila. Il modello e la showgirl sono ai ferri corti e pare non ci sia possibilità di una riappacificazione. Sarà – anzi è – contenta la mamma dell’ex velina che non ha mai approvato la loro relazione.

Ma, come detto, non ci sono solo Lollo e Shaila. Ora le attenzioni del pubblico si stanno focalizzando su Javier Martinez e una delle ultime arrivate, Chiara Cainelli. I due sono stati protagonisti di un momento molto ‘hot’ sotto le coperte. Il tutto dopo l’ufficializzazione del loro rapporto con un bacio a bordo piscina. Ma proprio sulla nuova ‘coppia’ è arrivata una segnalazione nelle ultime ore.

Leggi anche: Guardate chi c’è sotto la coperta”. Grande Fratello, la puntata finisce e loro non resistono





Segnalazione su Javier e Chiara: “Se la intendevano già…”

Fin dal primo momento c’è stato chi ha messo in dubbio l’autenticità del flirt tra Chiara Cainelli e Javier Martinez. Helena, parlando con Zeudi, ha detto: “L’ho sgamata“. Anche nel pubblico c’è chi pensa che la relazione sia tutta una montatura. Dopo aver preso il due di picche da Shaila e rifiutato una storia con Helena, Javier si è avvicinato a Chiara. Tuttavia quando lei è entrata da parte del pallavolista non c’era stato alcun interesse particolare.

Parlando con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Javier è rimasto colpito e lo ha confidato a Mariavittoria. Poi è successo quello che sappiamo. Tuttavia proprio nelle ultime ore l’ex gieffino Biagio D’Anelli ha fatto una rivelazione su Javier e Chiara. I due si conoscerebbero da tempo e dunque l’ipotesi della messa in scena torna prepotentemente d’attualità.

“Javier e Chiara. Una conoscenza segreta, sbocciata al Grande Fratello – scrive Biagio – Ma già in tempi non sospetti, a Uomini e Donne, tutti e due corteggiatori, se la intendevano dietro le quinte. Mi auguro che Alfonso Signorini faccia questa domanda e scardini questo segreto”. In effetti il conduttore ha già provato a sondare il terreno in questo senso, ma poco dopo la puntata i due si sono dati da fare sotto le coperte. Tutta strategia?

“L’ho sgamata…”. Grande Fratello, Chiara nel mirino di Helena dopo i baci con Javier. E corre a dirlo a Zeudi