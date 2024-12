Il Grande Fratello continua a svelare nuove dinamiche, strategie e rivalità tra i partecipanti. Il pubblico segue con attenzione tutto ciò che accade nella casa più spiata d’Italia, soprattutto in vista della puntata di stasera su Canale 5, che si preannuncia decisiva per il prosieguo del reality. Durante la serata, infatti, verranno svelati i nomi dei concorrenti preferiti in base al televoto settimanale. Il responso decreterà chi sarà immune dalle prossime nomination.

Tra i nominati spicca Helena Prestes. La brasiliana, che ultimamente sembra aver trovato un po’ di pace nei rapporti con gli altri inquilini, continua comunque a mantenere alta la guardia. La fotomodella ha infatti individuato un altro concorrente nel suo mirino. Helena ne ha parlato con la persona a lei più vicina al momento dentro la Casa, Zeudi Di Palma. Non ha spiegato chiaramente i motivi della sua diffidenza, ma ha lasciato intendere di aver scoperto qualcosa di sospetto.

Leggi anche: “Si sono baciati”. Grande Fratello, i due si lasciano andare sotto le coperte: “Cavolo, sono loro!”. Fan impazziti





“L’ho sgamata…”. Grande Fratello, Chiara nel mirino di Helena dopo i baci con Javier. E corre a dirlo alla sua amica Zeudi

“L’ho sgamata!”, ha dichiarato Helena, riferendosi a Chiara Cainelli, una delle ultime arrivate nel Grande Fratello. La prorompente 25enne trentina è diventata ufficialmente una concorrente del reality all’inizio di dicembre. Anche se inizialmente Chiara si è inserita con cautela nelle dinamiche del gioco, in poco tempo è riuscita a diventare protagonista. Tra lei e Helena, però, ci sono molte differenze: non solo rappresentano due tipologie di bellezza molto diverse, ma anche dal punto di vista caratteriale sembrano agli antipodi.

Parlando con Zeudi, Helena ha scherzato facendo una imitazione della 25enne. Poi si è fatta seria in un attimo e ha rivelato che c’è qualcosa in Chiara che non la convince del tutto. “L’ho sgamata!”, ha ripetuto, lasciando Zeudi un po’ perplessa, anche perché tra quest’ultima e Chiara i rapporti sono ottimi, avendo fatto il loro ingresso nel gioco nello stesso momento.

Ma a cosa è dovuta questa diffidenza di Helena? Sui social le ipotesi sono diverse. C’è chi pensa che si tratti di una rivalità amorosa, considerando che Chiara sembra essersi avvicinata particolarmente a Javier Martinez, il pallavolista argentino a cui Helena si era dichiarata senza successo. Tra i due sono scattati anche i primi baci. Altri, invece, sospettano che sia una questione di gelosia verso Zeudi, data la complicità che si è creata tra quest’ultima e Chiara.

l’imitazione di chiara è sempre lei !! pic.twitter.com/zFjfWMQwS1 — ei belíssima (@edoruta) December 23, 2024

I fan sono divisi: “Helena ha capito tutto!”, commenta su X un utente che condivide i sospetti della modella brasiliana. Ma non mancano critiche: “Pensasse per sé Helena!”. Altri scrivono: “Chissà se Zeudi andrà a riferire tutto alla sua amichetta Chiara” o “Helena non si smentisce mai, è un’icona!”. Stasera, intanto, si prevede un confronto diretto tra Helena e Zeudi, e probabilmente anche Alfonso Signorini cercherà di approfondire la questione. I colpi di scena, come sempre, non mancheranno.