Grande Fratello, Helena e Jessica già ai ferri corti: ne è convinta Beatrice Luzzi che ha intravisto le prime crepe. Intanto Signorini incassa un risultato tutto sommato soddisfacente. La puntata di ieri, 23 gennaio, è stata vista da 2.050.000 spettatori con uno share del 15.8% Su Rai1 spazio alla terza puntata dell’ottava stagione di Un Passo dal cielo, con Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi. I due episodi sono stati visti da 4.172.000 spettatori pari al 23% di share.

Grande Fratello ha comunque recuperato dopo il tonfo di lunedì quando era sceso sotto il milione di telespettatori. Telespettatori che ieri hanno assistito al discusso rientro di quattro concorrenti. A spiegare il motivo di questa scelta così in controtendenza con l’anima del GF è stato il conduttore.





Grande Fratello, Cesara Buonamici punge Jessica

Signorini ha detto: ““Vorrei farvi capire due cose fondamentali. La prima: perché il Grande Fratello ha deciso di ricorrere a questa operazione? Noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma e durerà ancora un po’ di puntate. Quindi avevamo l’esigenza di rinnovare con storie, situazioni e dinamiche nuove la vita della casa”.

“E infatti nelle prossime puntate entreranno nuovi concorrenti. Poi avevamo anche l’esigenza di avere gente rodata, che sapesse come si creano le dinamiche. Ma questo lo sta decidendo il pubblico. È il pubblico che decide chi tra questi sei dovrà diventare un concorrente ufficiale. E a monte è il pubblico che ha deciso di far ritornare gli ex concorrenti. È il pubblico ad aver deciso, non il Grande Fratello”.

E ora ci sarà da divertirsi, specie con Helena e Jessica, già ai ferri corti. Beatrice Luzzi ha infatti notato come: “Questa amicizia mi sembra sia durata i giorni del tugurio perché alla domanda ad Helena su chi non volesse rivedere in casa ha detto Jessica. L’amicizia è durata fino alla fine del televoto”.