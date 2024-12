Grande Fratello, la notizia inaspettata. Fino ad ora non è stata un’edizione semplice. Le polemiche si sono sprecate. Per carità, anche negli altri anni era la stessa storia, ma stavolta gli ascolti tv non entusiasmenti hanno amplificato le critiche. Da più parti si è detto che ormai il format è vecchio, stanca e non prevede novità nè colpi di scena.

Nell’ultima puntata sono entrate l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbandà. Un modo per ravvivare l’atmosfera e introdurre nuovi elementi di discussione. Nel frattempo Lorenzo Spolverato ha lasciato Shaila Gatta perché “la ama troppo” e in tanti si aspettavano questo epilogo. Quello che il pubblico, invece, proprio non si aspettava è qualcos’altro, appena scoperto.

Leggi anche: “Ragazze, devo dirvi di Helena”. Grande Fratello, Zeudi raggiunge Eva e Stefania a letto e parte la confessione





Alfonso Signorini non ne ha parlato, ma a Mediaset sanno tutto

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, il 14 settembre 1999, Canale 5 fece la storia trasmettendo il primo esperimento social-televisivo, il Grande Fratello, riprendendo h24 dieci concorrenti rinchiusi in una casa. Anche allora le polemiche furono forti, ma il pubblico premiò la scelta con uno stratosferico 37% e picco addirittura del 60% per la finale.

Come abbiamo visto negli ultimi anni gli ascolti si sono ridotti assai e quest’anno la situazione sembrava arrivare al tracollo. Ma proprio lunedì sera c’è stata una clamorosa sorpresa. I telespettatori sono stati quasi 3 milioni, 2 milioni e 277mila per la precisione, con uno share del 19,1% e punte del 30% dopo la mezzanotte. Dati importanti.

Sicuramente gli ingressi di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, entrambe al ritorno nella Casa del Gf, sono tra le ragioni di questa impennata. E poi come detto le storie tra Lorenzo e Shaila. Alfonso Signorini non ha ancora parlato di questo risultato, ma, visti i numerosi attacchi ricevuti, è probabile che qualche frecciatina ai gufi la lancerà.

“Non si scherza su queste cose”. Grande Fratello, Shaila scocca una frecciatina velenosa ad Amanda e fa infuriare il pubblico