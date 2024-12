“Ma tu e Helena?”. Zeudi se lo fa scappare e il pubblico imapazzisce. L’attenzione del pubblico del Grande Fratello 2024 è attualmente catturata dalla presunta relazione tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, due concorrenti che stanno vivendo un’intensa vicinanza all’interno della casa. La situazione è diventata oggetto di discussione tra i fan, divisi tra chi crede in una semplice amicizia e chi ipotizza una vera e propria storia d’amore. Negli ultimi giorni, l’interazione tra Zeudi e Helena si è fatta sempre più intima.

>> “Tra noi è finita”. Grande Fratello, Lorenzo molla Shaila: colpo di scena nella notte. La motivazione choc

Dopo l’ingresso di Zeudi, la modella brasiliana ha trovato in lei un sostegno prezioso, soprattutto dopo il rifiuto subito da Javier Martinez, il quale ha chiarito che tra loro non ci sarebbe stata alcuna evoluzione romantica. Questo ha spinto Helena a cercare conforto in Zeudi, con la quale ha condiviso momenti di vulnerabilità e affetto, come abbracci e confidenze sul suo passato difficile. Il pubblico ha notato questa chimica tra le due donne, tanto che molti utenti sui social media hanno iniziato a parlare di una “ship saffica“, evocando ricordi di dinamiche simili in passate edizioni del programma.





“Ma tu e Helena?”. Zeudi alla fine se lo fa scappare

I fan sono entusiasti e alcuni sostengono che ci siano segnali di un interesse romantico reciproco. In particolare, Helena ha confessato di provare un “forte batticuore” quando si trova accanto a Zeudi, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile flirt. Tuttavia, non mancano le voci critiche. Alcuni spettatori considerano le attenzioni di Zeudi come parte di una strategia per ottenere visibilità nel reality show.

E qua Zeudi conferma che con Helena non vorrebbe solo amicizia io sto urlandooo! Remare remare remare come rema Eva, grazieee 🚣‍♀️#Zelenapic.twitter.com/sTMfpSrkWv — Claudia 🥀 || Paura mai ❤️‍🩹 (@claudiapani00) December 18, 2024

L’ex Miss Italia, infatti, ha un passato di relazioni con donne e la sua apertura verso Helena potrebbe essere vista come un modo per inserirsi in una delle dinamiche più seguite del programma. Questo scetticismo è amplificato dal fatto che Zeudi ha ammesso di non essere particolarmente a suo agio con il contatto fisico, ma sembra aver fatto un’eccezione per la modella brasiliana.

helena stava per agire ripeto

HELENA STAVA PER AGIRE

LE MANIII#zelena

pic.twitter.com/GTsxipJvoB — rituzz (@rrosasenzaspine) December 18, 2024

E proprio nelle ultime ore, Eva Grimaldi e Stefania Orlando, entrate come le comari di cui avevamo bisogno, chiedono direttamente e senza troppi fronzoli a Zeudi cosa avesse intenzione di fare con Helena. La risposta dell’ex Miss Italia è stata a dir poco vaga: “Siamo amiche…”, facendo passare però che lei sia davvero molto interessata alla Prestes. E questo Eva lo ha notato (e sarebbe una grande fan), poco da dire.

Leggi anche: “Non si scherza su queste cose”. Grande Fratello, Shaila scocca una frecciatina velenosa ad Amanda e fa infuriare il pubblico