Al Grande Fratello Lorenzo ha mollato Shaila. A prendere in mano la situazione è stato Lorenzo che dopo settimane in cui i due non stanno affatto bene, decide di prendere la palla al balzo e chiudere definitivamente. Così, mentre i due erano fuori in giardino, lui le dice: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo”, ha detto.

“Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila“, ha detto ancora Lorenzo.

Grande Fratello, Shaila critica Amanda: “Cosa ne sa di amore”

Dopo il doloroso addio, Shaila ha puntato il dito contro Helena e Amanda, di nuovo: “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto MariaVittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno”.

Dopo questa uscita, Shaila ha anche criticato Amanda che ha avuto da ridire sulla storia di Lorenzo e l’ex velina, mettendo il luce il fatto che ha alle spalle due divorzi. “Shaila ‘ma poi Amanda che ne sa di amore, è sposata? AH NO, HA DUE DIVORZI’. Mamma mia ma la cattiveria gratuita utilizzando le storie private delle persone è un vizio di questa ragazza. BASTA”, si legge tra i commenti di X. “Cosa ha detto? Che il loro amore è finto? È un’opinione che continuano a dirgli da ottobre, penso che un grande amore possa superare le malelingue onestamente. Dire che lei non possa parlare di amore perché ha alle spalle due divorzi è una cattiveria, non è divertente divorziare”, si legge ancora.

“A me Shaila non piace, ma oggettivamente nemmeno quella di Amanda è stata un’affermazione felice, soprattutto se mi avessero appena lasciata. Siate oggettive”, scrive invece una utente che ha voluto prendere le difese di Shaila. “Ha ragione. Amanda a uno dice una cosa all’altro un’altra”, è il commento di un altro.