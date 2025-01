Le tensioni tra Stefania Orlando e Shaila Gatta continuano a crescere nella casa del Grande Fratello, e nella puntata di ieri sera si è consumato un nuovo capitolo della loro faida. Al centro del dibattito, il comportamento affettuoso e spesso plateale di Shaila con Lorenzo, che Stefania non riesce proprio a tollerare. Il malumore di Stefania nei confronti di Shaila non è nuovo. Da giorni, infatti, la Orlando critica apertamente il rapporto tra Shaila e Lorenzo, definendo i loro atteggiamenti esagerati e fuori luogo.

>>“Non è come gli hanno detto”. Grande Fratello, colpo di scena sul ripescaggio dei concorrenti

“Per me siete troppo teatrali. Se tu vai a casa della gente non ti metti a baciarti, abbracciarti, a urlare. Questa è casa di tutti e devi avere rispetto per gli altri”. Secondo Stefania, l’ex velina e il coinquilino esagerano con le effusioni in un contesto condiviso, ignorando le sensibilità degli altri. Per Shaila, tuttavia, le accuse di Stefania sono infondate. Ha risposto duramente, difendendo il suo modo di vivere la relazione con Lorenzo e accusando Stefania di essere troppo rigida e “all’antica”.





Grande Fratello scontro tra Stefania Orlando e Shaila Gatta

“La vita è bella perché siamo tutti diversi. Tu non sei mia madre e non devi decidere chi devo essere. Se tu vuoi essere in questo modo, sii in questo modo”, ha replicato l’ex velina, mostrando di non voler scendere a compromessi. Il confronto diretto tra le due donne, avvenuto nella stanza “mystery” durante la puntata, non ha risolto le tensioni. Anzi, ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco. Stefania ha ribadito il suo punto di vista, accusando Shaila e Lorenzo di essere finti e troppo teatrali: “Per me non sei sincera, non siete sinceri”.

Ha poi sottolineato che anche altri inquilini della casa condividono il suo malcontento, anche se nessuno sembra averlo espresso apertamente. Shaila, dal canto suo, ha continuato a difendersi, ribadendo che il suo comportamento non è cambiato dall’inizio del programma e che non ha intenzione di adattarsi ai giudizi altrui. “Io sono così dall’inizio in cui siamo entrati e siamo sempre stati così sia da soli che insieme”, ha affermato.

Il momento più teso del confronto è arrivato quando Shaila ha risposto a un’affermazione di Stefania, secondo cui la relazione tra lei e Lorenzo non durerebbe nemmeno 12 ore fuori dalla casa. Con una frecciatina pungente, Shaila ha replicato: “Vedo che è durato il suo matrimonio”, facendo riferimento alla separazione di Stefania. L’attacco ha lasciato Stefania visibilmente ferita, tanto che ha risposto: “Veramente sei cattiva”.

Successivamente, Shaila ha chiesto scusa una volta tornate in salotto, ma le scuse non sembrano aver del tutto appianato le tensioni. Il litigio non è passato inosservato, né tra i coinquilini né tra il pubblico. Se da un lato alcuni spettatori sostengono Stefania, ritenendo che Shaila e Lorenzo potrebbero mostrare più rispetto per gli altri, dall’altro c’è chi vede le critiche di Stefania come eccessive e dettate dalla gelosia o dalla voglia di controllo.

Nonostante le scuse di Shaila, sembra improbabile che il rapporto tra lei e Stefania possa migliorare nel breve termine. Entrambe sono convinte delle proprie posizioni e la convivenza nella casa potrebbe portare a nuovi scontri. Nel frattempo, il pubblico si gode il botta e risposta, consapevole che questa rivalità potrebbe diventare uno dei temi dominanti delle prossime puntate del Grande Fratello.