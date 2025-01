Un vero e proprio colpo di scena potrebbe verificarsi stasera al Grande Fratello. Nella puntata in diretta del 23 gennaio ci saranno molte sorprese per i concorrenti, tra cui una veramente inaspettata. Sarà un appuntamento importante perché scopriremo chi potrà rimanere nella casa tra gli ex ammessi al ripescaggio, ovvero Helena, Jessica, Federica, Eva, Iago e Michael.

Nelle anticipazioni diffuse dal Grande Fratello, ce n’è anche una decisamente rilevante riguardante uno dei concorrenti. Javier potrà infatti incontrare la sua amica Gessica Notaro, la quale lo abbraccerà e gli comunicherà qualcosa. Ma c’è anche dell’altro che sta tenendo banco in queste ore.

Leggi anche: “Me l’hanno impedito”. Fuori dal Grande Fratello la protesta di Clayton dopo il mancato ripescaggio





Grande Fratello, sorpresa in arrivo per i concorrenti

Inoltre, durante la puntata del Grande Fratello ci si concentrerà anche su due concorrenti, Zeudi e Javier, che si sono avvicinati moltissimo. C’è curiosità per capire come reagirà Helena, la quale recentemente aveva parlato di innamoramento per l’ex Miss Italia. Ma tornando alle sorprese del programma, i concorrenti verranno a sapere qualcosa di inatteso.

Nella nota ufficiale del GF c’è infatti scritto che “le sorprese non terminano qui. I concorrenti scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex, Grande Fratello ha riservato per alcuni di loro un ‘bonus’“. Quindi, potrebbe anche trattarsi del fatto che possano rimanere dentro la casa più gieffini di quanto si pensasse finora. Ma tutto è da verificare nel corso dell’appuntamento serale con Signorini.

I telespettatori dovranno mettersi comodi davanti alla televisione perché Alfonso è pronto a sorprendere ancora una volta tutti con notizie impensabili.