Nuovi ingressi, eliminazioni e intrighi all’interno della Casa. Stasera torna l’appuntamento con il Grande Fratello su Canale 5. Come di consueto, Alfonso Signorini guiderà la serata, affiancato in studio dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Non mancherà Rebecca Staffelli, sempre pronta a raccontare i risvolti più interessanti del web. Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, ci sarà l’ingresso di due nuovi concorrenti: Stefania Orlando e Eva Grimaldi. La puntata vedrà anche un’eliminazione, con cinque concorrenti attualmente in nomination: Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e Non è la Rai. Al momento, il risultato del televoto è apertissimo.

Nel frattempo, dentro la Casa non mancano i colpi di scena. Durante la notte, le telecamere hanno immortalato un momento di particolare intimità tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. Il pallavolista argentino e la giovane trentina, entrata da due settimane, sono stati ripresi mentre si abbracciavano a letto. I fan del programma, entusiasti della nuova coppia, li hanno già soprannominati “Chiaviers”. Tuttavia, il momento romantico non è passato inosservato ad altri inquilini. Sullo sfondo del video, infatti, si intravede Helena Prestes, che li osserva da lontano con uno sguardo tutt’altro che indifferente.

Leggi anche: “Non lo attaccate, non sta bene”. Da Selvaggia Lucarelli choc su Guillermo Mariotto, svela perché è fuggito da Ballando con le stelle





“Ma come si fa”. Grande Fratello, i due a letto insieme e Helena a spiarli

Helena, che in passato si era dichiarata a Javier, sembra non aver preso bene il suo avvicinamento a Chiara. Sebbene il pallavolista l’abbia sempre considerata solo un’amica, i sentimenti della fotomodella brasiliana appaiono ancora intensi. La sua “osservazione” della coppia ha scatenato dibattiti sui social: “La regia ha appena inquadrato Helena che li spia, che cinema!”, “Helena fa paura“, si legge su X tra i commenti al video. Qualcuno l’ha definita gelosa, mentre altri l’hanno giustificata: “A lei piace Javier, è normale che ci rimanga male”.

La notizia dell’avvicinamento tra Javier e Chiara ha fatto rapidamente il giro della Casa. Helena è stata consolata da Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso. Mentre i fan della modella non risparmiano critiche all’argentino, accusandolo di averle dato false speranze.

La situazione sentimentale tra i tre protagonisti sarà certamente al centro della puntata di stasera, in onda lunedì 16 dicembre su Canale 5. Resta da vedere se Javier chiarirà i suoi sentimenti verso Chiara, con cui ha ammesso di provare una forte attrazione. Helena, dal canto suo, continua a difendere le sue emozioni, mentre il pubblico attende con ansia nuovi sviluppi e ulteriori colpi di scena.