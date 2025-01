Ancora poche ore poi andrà in onda la diretta del Grande Fratello, due temi sono bollenti: il trio formato da Helena, Zeudi e Javier, e le frasi di Giglio sulla bisessualità di Zeudi. Ma c’è un terzo aspetto che fa molto discutere in queste ore, una decisione della produzione che non è affatto piaciuta al pubblico. Pubblico che sembra avere le idee chiarissime su questo e sugli altri argomenti. Sul trio, si legge: “Helena ha chiaramente detto a Zeudi che come amica si è comportata male”.

Che lei sogna di avere una famiglia e non pensa di avere una relazione con una donna. Di aver messo un punto con Javier perchè lui non prova quello che prova lei e ha detto a Zeudi di cambiare lrtyo. Poi se Zeudi non ha voluto non è colpa di Helena”.





Grande Fratello, proteste del pubblico contro la produzione

Poi su Giglio: “L’omofobia è un atteggiamento inaccettabile e dannoso, che deve essere combattuto in ogni contesto. Vedere due partecipanti adottare questo tipo di comportamento è deplorevole, poiché rafforza i pregiudizi e manca di rispetto alla dignità altrui”.

“È fondamentale che tali atteggiamenti vengano puniti e utilizzati come occasione di riflessione e apprendimento collettivo. Il rispetto per la diversità è essenziale per costruire ambienti più inclusivi. Tutti meritano di essere trattati con uguaglianza, indipendentemente dal loro orientamento sessuale”. L’ultimo punto a far infuriare è quello dei bonus.

Si legge su X: “La grande porcata del Grande Fratello hanno dato il bonus a chi lo aveva già naturalmente, sorprende l’assenza di personalità di chi come Berny, Emanuele ecc. comparse del Grande Fratello accettano tutto questo, il bonus vale solo per attori principali”. L’invito che dai social arriva ai concorrenti è quello di ribellarsi.