La punta di ieri del Grande Fratello se la ricorderanno in tanti. Nelle ultime ore, intanto, la produzione ha lanciato una richiesta singolare (ed a memoria mai avvenuta) ad una concorrente: lavarsi e cambiarsi i vestiti. Durante la puntata di ieri, facendo un passo indietro, Jessica ha deciso di abbandonare. Tutto era nato dopo il commento iniziale di Signorini. Il conduttore, nello specifico, spiegava: “Il Grande Fratello, qualche mese fa, vi ha scelto per le vostre storie, personalità”.

>> “Lorenzo ha già avvisato”. Al Grande Fratello caos ormai scoppiato dopo il terremoto-Jessica

“Per quello che siete con pregi e difetti e lo rifarebbe ancora. Sappiamo bene che in quella casa, dopo quattro mesi, la convivenza diventa difficile, ci sono legami che diventano fortissimi, ma nascono anche contrasti che possono diventare insanabili. Fa parte del gioco. Diventa però impossibile e sbagliato consentire che vi confrontiate in modo irragionevole e aggressivo”.





L’essere messa sullo stesso piano di Helena ha fatto infuriare Jessica che, in segno di protesta, ha deciso di andarsene. “Siamo su due livelli diversi. Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità. A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata”.

“Non voglio essere presa per il c**lo. Il pubblico è a favore di Helena perché non la conoscono e non vivono qua. Io non posso essere associata alla volgarità e alla maleducazione di Helena. Non ci penso proprio a rimanere qua. Basta. Le decisioni prese sono follia. Dentro questa situazione non ci sto”. Insomma, parole chiarissime.

IL GRANDE FRATELLO DICE ALLA PUZZONA MARIAVITTORIA DI LAVARSI E CAMBIARSI I VESTITI pic.twitter.com/8hsrJIgtWC — selene.🌙. (@seleene_luna1) January 9, 2025

Ma in che senso il grande fratello ha detto a Mariavittoria di andare a lavarsi la situazione è davvero così drammatica pic.twitter.com/RhlUxsZqia — 𝒮𝒮𝒾𝓂𝑜𝓃𝒶🦋 (@BadMood_S) January 9, 2025

Come chiarissimo è stato il Grande Fratello nello specificare a Mavi che era il caso di cambiarsi i vestiti. Tanti i commenti, alcuni dei quali oltre i limiti della tolleranza: “Il tanfo si sente fino a qui, cacciatela sta puzzona”. E ancora: “Mavi, una puzza che non passa”. E pronta la risposta, giusta, della maggior parte della rete davanti a queste cattiverie: “Sciacquatevi la bocca, siete voi a puzzare di miseria morale”.