Questo inizio 2025 nella Casa del Grande Fratello è stato segnato da episodi di alta tensione, polemiche e inaspettati riavvicinamenti. La situazione è esplosa dopo il gesto clamoroso di Helena Prestes, che durante una lite con Jessica Morlacchi ha scagliato a terra un bollitore, destabilizzando l’intero gruppo di concorrenti. Mentre la produzione valuta quali provvedimenti disciplinari adottare nei confronti della modella brasiliana, nella Casa si sono create nuove dinamiche, con riavvicinamenti inattesi e reazioni altrettanto sorprendenti.

Dopo la lite con Jessica, Helena ha trovato conforto tra le braccia di Javier Martinez, il pallavolista argentino con cui aveva avuto un flirt all’inizio del reality. La loro relazione si era raffreddata quando Javier aveva dichiarato di non provare sentimenti romantici per lei, limitandosi a considerarla un’amica. Tuttavia, la recente vicenda sembra aver riacceso la vicinanza tra i due, culminata con una notte trascorsa insieme.





Grande Fratello, Helena vicina a Javer: Zeudi sbotta

Questo improvviso riavvicinamento ha scatenato reazioni contrastanti tra i coinquilini, in particolare da parte di Zeudi Di Palma. La vincitrice di Miss Italia si è mostrata chiaramente infastidita dalla nuova complicità tra Helena e Javier, tanto da esprimere il suo disappunto in modo diretto durante una conversazione con Shaila Gatta e altre concorrenti.

Seduta in salotto, Zeudi non ha risparmiato critiche alla modella brasiliana, giudicandola incoerente nel suo comportamento. La sua frase, pronunciata con tono pungente, ha subito catturato l’attenzione: “Le manca il ca**o!”. Secondo Zeudi, Helena avrebbe riallacciato i rapporti con Javier per motivi puramente fisici, sentendo il peso dell’astinenza dopo mesi di isolamento nella Casa.

Nel frattempo, cresce l’attesa per capire quale sarà il futuro di Helena nel reality. Il gesto shock contro Jessica Morlacchi non è passato inosservato e ha sollevato numerose polemiche sia tra i concorrenti sia tra i telespettatori. La produzione ha confermato l’arrivo di provvedimenti disciplinari, che saranno comunicati durante la puntata di mercoledì 8 gennaio. Le ipotesi più accreditate parlano di una possibile squalifica per Helena, anche se non è escluso che il pubblico venga chiamato a esprimersi tramite un televoto flash. Mentre la tensione nella Casa continua a salire, il riavvicinamento tra Helena e Javier potrebbe diventare una nuova fonte di conflitto. Tra sentimenti contrastanti, alleanze mutevoli e provvedimenti imminenti, il Grande Fratello si conferma un terreno fertile per emozioni forti e colpi di scena. Il pubblico resta in attesa, pronto a scoprire quale direzione prenderanno gli eventi nella puntata decisiva.