Giovedì prossimo è in programma una nuova puntata del Grande Fratello. Quella di ieri è stata una delle più difficili dal punto di vista emotivo, l’uscita di Helena ha fatto saltare sulla sedia molti nonostante al televoto con Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Tommaso e Luca, Helena sia risultata la più votata per l’uscita e ha dovuto abbandonare la Casa, il 51% dei voti. Helena che ha poi lasciato una sua dichiarazione registrata in un video girato fuori dalla porta rossa.

Helena Prestes guardando in camera ha detto: “Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella”. E bella è stata anche per molti altri.





Grande Fratello, Javier triste per l’addio di Helena

A cominciare da Javier che le ha dato appuntamento fuori. Nelle ore scorse, dopo l’uscita di Helena, ha detto in confessionale: “Sapevo che mi avrebbe fatto male vederla andare via, ma non così tanto… non riesco neanche a stare in mezzo alle persone”. E ancora a MariVi ha detto: “Io sapevo di essere legato a lei, ma non pesavo così tanto”.

“Questa cosa è un po’ strana e mi sto analizzando”, ha aggiunto il pallavolista prima che l’amica lo interrompesse per porgli un’importante domanda. “Quindi forse c’è un sentimento?”, ha chiesto prontamente Minghetti. La replica del concorrente è stata evasiva ma l’interesse sembra assolutamente forte e reale.

“ non pensavo, ceh io sapevo di essere legato a lei ma sincero non pensavo così, così tanto. è una cosa strana mi sto tra virgolette anche un po’ analizzando io.”

E il pubblico pensa che fuori si vedranno e nascerà qualcosa di importante: “Ha dimostrato ancora una volta quanto davvero ci tiene a lei, conta solo questo”.“Io penso sia un bravo ragazzo e che voglia veramente bene ad Helena”. E ancora: “Ragazzi, che vi dico? Secondo me è già una coppia”.