Dentro la casa del Grande Fratello si parla della nascita di una nuova coppia. L’edizione di quest’anno ha già visto nascere diversi amori. Le coppie ufficiali al momento sono due: su tutte c’è quella formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Poi quella composta da Luca Gigioli (Giglio) e Yulia Bruschi, anche se lei ha dovuto abbandonare da poco per una denuncia presentata dal suo ex compagno Simone. Un discorso a parte lo meriterebbero invece Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La dottoressa di Roma e l’idraulico di Siena stanno attraversando una fase burrascosa del loro rapporto. Lei, infatti, sembra attratta dall’ex volto di Temptation Island, Alfonso D’Apice, e al momento non si capisce cosa succederà.

Poi c’è Javier Martínez, il pallavolista argentino. Dopo essere rimasto scottato da Shaiala Gatta, si è avvicinato molto a Helena Prestes. Con la ballerina brasiliana ci sono stati tanti momenti dolci. Lei si è dichiarata, ma lui ha spiegato che riesce a vederla solo come una amica. Helena si trova a fare i conti anche con la concorrenza di Chiara Cainelli, da poco entrata nella casa. Tra Javier e Chiara è nata una complicità che non è sfuggita neanche agli altri concorrenti. Ma pare non sia sfuggita nemmeno agli autori, che hanno voluto indagare, ovviamente tramite il confessionale.

Mariavittoria “interrogata” in confessionale mette nei guai Javier. Appena dopo essere uscita, il pallavolista l’ha avvicinata avvicinata. La dottoressa fa capire che il Grande Fratello le ha chiesto cosa ne pensasse di una possibile relazione tra Javier e Chiara. La domanda del Grande Fratello a Maria Vittoria sarebbe stata: “Tu che ne pensi?”. “Ho detto che sono carini”, la risposta della dottoressa.

“Ma con Chiara?”

“Te l’hanno chiesto?”

“Sì”

“Tu che ne pensi?”

“Ho detto carini”



Abbiamo capito che il confessionale sta spingendo Maria Vittoria a far avvicinare Javier e Chiara posso dire che dinamica inguardabile veramente#helevier pic.twitter.com/YOpkPUlKFk — sisonokevin (@si_sonokevin) December 13, 2024

Ovviamente questo video ha scatenato il pubblico a casa. “Abbiamo capito che il confessionale sta spingendo Maria Vittoria a far avvicinare Javier e Chiara, possiamo dire che è una dinamica inguardabile, veramente”. Per altri non c’è nessuno scandalo: “Il confessionale spinge per le dinamiche ogni anno. I diretti interessati decidono se seguirle oppure no”. C’è chi protesta: “Mi sembra tutto così pilotato, falsato… lui non si ricordava nemmeno il nome della nuova”. Altri telespettatori invece approvano in tutto e per tutto una possibile storia tra i due concorrenti: “L’unica ship che vorremmo”.