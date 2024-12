Dentro la casa del Grande Fratello le dinamiche sono ormai esplose, Lorenzo geloso di Javier vicino a Shaila, Helena che si dichiara a Javier che la rimbalza, e Tommaso alle prese con una Maria Vittoria quanto mai indecifrabile. Sulla questione era intervenuto anche Luca Calvani che, commentando il flirt tra i due ragazzi, era stato particolarmente duro con lui: “Vai da tutti a dire che stai male. Devi smetterla! Devi smetterla di fare il bambino di 15 anni, ce la fai?”.

“Ti piace una ragazza di trentuno anni e lei secondo me ha le p*** piene di avere a che fare con un ragazzino che ha bisogno costantemente che gli portino la paletta e il secchiello per giocare. La paletta e il secchiello sono tutte le conferme che chiedi in continuazione”. La verità, però, è forse un’altra.





Grande Fratello, Maria Vittoria insulta Tommaso Franchi

E cioè che Maria Vittoria non abbia questo sentimento profondo nei confronti di Tommaso, preso a male parole dopo un’areo passato sopra la casa. Nello specifico, commentando lo striscione: “Gallo sei dai 10 #idraulichers”, ha detto. “Un tubo in testa je deve cascà”.

Tantissimi i commenti: “Lei poi è quella vittima di Tommaso, degli autori, delle opinioniste, di noi pubblico che non la comprendiamo nella sua confusione perché lei prova un sentimento forte…ma per favore, lei odia palesemente Tommaso!”. E ancora: “Il valore che da hai suoi sentimenti, è pari a zero, hai condiviso momenti intimi con lui e alle spalle gliene dici di ogni, di lui non mi fido e lui che non si deve fidare di te, l’unica che voleva fare solo sesso, una notte e via e stata la dottoressa”.

-“andatevene a morire ammazzati”

-“un tubo in testa gli deve cascà”

-“lo rovino con le mie mani”

-gli lancia il microfono addosso



se queste cose le avesse fatte un uomo avreste già chiesto la squalifica.



CHE SCHIFO



#grandefratello #tommavi pic.twitter.com/tSFQQvhkSi — giustizievole (@giustizievole) December 12, 2024

S: “idraulichers, adoro”

M: “macchè adori, ma è una vergogna questa, è una vergogna. Hai visto lui come passa e io come passo?”

S: “Ma che hanno scritto MV sei una?!”

M: “lo devono filtrare l’aereo”

LA CATTIVERIA FATTA PERSONA#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/XhUpVProZj — Ginny Fiori (@Giu48489) December 12, 2024

MV: Un tubo in testa gli deve cadere



Lei poi è quella vittima di Tommaso, degli autori, delle opinioniste, di noi pubblico che non la comprendiamo nella sua confusione perché lei prova un sentimento forte…ma per favore, lei odia palesemente Tommaso!#grandefratello #tommavi pic.twitter.com/Qi3bnT3RN9 — Ele (@EleFerrari2) December 12, 2024

“Maria Vittoria subdola, cattiva, da ricovero e mi fermo. Come si può augurare ad una persona con la quale hai condiviso dei momenti intimi una cosa del genere? Sei indifendibile”. “Una battuta? Spoiler: non fa ridere. nei suoi panni ci vedo solo odio e invidia che lei è uscita male in puntata, ma il GF gli piace la merda.. capisco perchè siamo arrivati al 18%”. Non la prima volta che Maria Vittoria si fa notare, già aveva usato frasi forti: “Andate a morire tutti ammazzati”, “Io ti rovino con le mie mani”, aveva addirittura lanciato un microfono, e ora in tanti chiedono la squalifica.