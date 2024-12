Lorenzo Spolverato non le manda a dire, certi comportamenti di Javier Martinez non riesce a mandarli giù: e arriva la scenata di gelosia davanti a tutta la Casa del Grande Fratello. È successo durante la lezione di oggi pomeriggio di Enzo Paolo Turchi. Lorenzo che, poco prima, era stato demolito da Helena che di lui aveva fatto un ritratto impietoso: “Lorenzo è un narcisista. Io sarò sempre in mezzo finché sarò qua. La mia frase è per fargli capire che io sono qua come concorrente, sono sempre in mezzo”.

“Se tu vuoi additarmi come provocatrice, queste cose qua che sai che non sono, io lotto contro. Adesso inizio a giocare contro di lui veramente, perché capisca che se mi metto a commentare la situazione dirò sempre quello che penso. Lui non è innamorato di Shaila, ma per niente”.





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato geloso di Javier

Così non sembrerebbe. Parlando di un ballo di Shaila con Javier ha detto: “Mi dà fastidio quando succede”, sottolineando poi che sarebbe meglio per tutti se Javier mantenesse le distanze da Shaila e non creasse delle dinamiche che avrebbero il solo effetto di farlo arrabbiare.

Intanto, nel corso della settimana, potrebbero esserci sorprese. Tra queste l’ingresso di Stefania Orlando che ieri, a Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi è sembrata anticipare. Commentando alcune parole della Orlando, l’opinionista ha detto: “Dice che ho fatto la maestrina con la madre di Shaila? Vabbè rispetto a quello che dice di me di solito mi è andata più che bene”.

“E chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo…per quanto riguarda invece Javier, sta dicendo a Helena quello che dico io da settimane. Invece che pensare a situazioni impossibili, dovrebbe iniziare a tirar fuori la parte bella di lei che per fortuna, grazie a Javier, si vede”. Quell’essere buona in questo periodo ha fatto immediatamente drizzare le orecchie al pubblico che, per altro, aveva già avuto anticipazioni sul possibile ingresso di Stefania.