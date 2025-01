Stasera, 8 gennaio, il Grande Fratello tornerà in onda con una nuova puntata. Tanta carne al fuoco, provvedimenti disciplinari in arrivo (con uno o più concorrenti che verranno molto probabilmente cacciati) ed un nuovo caso Lorenzo Spolverato. Il fan club del ragazzo ha deciso di muoversi per vie legali dopo gli ultimi fatti che hanno interessato il loro beniamino. Lo hanno fatto sapere tramite un comunicato diffuso su X nel quale hanno fatto sapere le loro intenzioni.

>> “Purtroppo io devo uscire”. Grande Fratello choc, Lorenzo in lacrime: l’ha comunicato solo a Shaila



Si legge nel documento: “Nelle ultime settimane sono state diffuse informazioni false e diffamatorie sul conto di Lorenzo. Per questo abbiamo deciso di agire legalmente per tutelare la privacy di Lorenzo”. A quali fatti si riferiscano non è chiaro.





Grande Fratello, il fan club di Lorenzo prepare denunce

Recentemente Lorenzo Spolverato è stato al centro di un caso. “A 15 anni sono entrato a far parte nel modo del tutto inconsapevole, di alcune bande che ai tempi c’erano e venivo costantemente obbligato a fare delle cose, non venivo lasciato stare. I primi momenti riuscivo a tornare a casa dopo scuola e chiudermi in camera, ma non funzionava così tutti i giorni”, aveva raccontato.

Su X Beatrice Luzzi aveva detto la sua: “Se si parla di capannoni abbandonati, infestati da bande armate, non si può liquidare la questione delegandone alle famiglie la risoluzione. Le famiglie non arrivano a fine mese, i genitori si spaccano la schiena dalla mattina alla sera, devono occuparsi di spese, pranzi, cene, emergenze continue”.

Quindi continuava: “E non possono certo fare irruzione nei capannoni per recuperare i propri figli, né si può pretendere che abbiano la libertà di andarli a prendere a scuola ogni giorno del liceo, né si può pretendere che vadano a fare denuncia per poi trovarsi bersaglio di ritorsioni”.