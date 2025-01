Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono rientrate nella casa del Grande Fratello da alcuni giorni, ma il loro ripescaggio continua a far discutere. Dentro la casa, infatti, più di un concorrente non ha accettato il provvedimento preso dalla produzione e da Alfonso Signorini. La cantante e la fotomodella erano state punite con a nomination d’ufficio a causa di comportamenti inappropriati culminati in insulti e, addirittura, nel lancio di un bollitore. Ma alla fine è come se non fosse successo nulla.

Jess e Helena: da nemiche ad amiche. Adesso c’è chi tra i loro compagni di avventura si sente preso in giro di fronte al loro nuovo rapporto. Come si ricorderà all’interno della casa si erano formati due schieramenti. Uno a favore di Helena, sostenuto da Luca Calvani e Amanda Lecciso, e uno a favore di Jess, più numeroso, composto da Mariavittoria Minghetti, le Non è la Rai, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La fine delle ostilità tra le due concorrenti ha spiazzato molti.

“Ma vi pare normale?” Grande Fratello, la Casa contro Helena e Jessica. “Cosa c’è di strano”

Mariavittoria ne ha parlato con gli altri: “A me questa scena fa proprio strano. Sarà anche una cosa bella, ma dopo tutto quello che abbiamo passato, mi fa strano, sicuramente”. Meno sorpresa si è detta Eva Grimaldi. L’attrice, infatti, ha potuto trascorrere alcuni giorni in tugurio con le due concorrenti e osservarle da vicino: “Ti fa strano? No, perché ti fa strano? È una cosa bella”.

A quel punto anche Lorenzo Spolverato ha espresso la sua opinione: “Viviamo qui dentro, abbiamo una lite forte e usciamo. In due settimane ci andiamo a bere un caffè, parliamo e capiamo che questa cosa non funziona. Poi rientriamo, ovviamente non possiamo rilitigare. Quindi abituati a questa cosa e sappi che non è un rapporto sincero”.

Eva Grimaldi ha ribadito che, se non ci saranno intromissioni da parte di terzi, le cose andranno bene: “Se Helena cammina da sola, senza nessuno che le stia dietro a spingerla e a discutere lei può farcela a non litigare con Jessica“. Lapidaria, invece, Mariavittoria Minghetti: “Certo, litigherà con qualcun altro”.

Per scoprire come evolveranno le dinamiche non bisognerà attendere molto. Stasera, infatti, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il primo banco di prova per questa nuova amicizia saranno le nomination. Giovedì scorso, le due ex nemiche hanno mostrato la carta con la faccia di altri concorrenti. Vedremo, invece, se stavolta torneranno a nominarsi l’un l’altra, come in passato.