Nuovo appuntamento oggi, lunedì 27 gennaio, con il Grande Fratello, in diretta su Canale 5, per una puntata ricca di colpi di scena. Questa sera, come di consueto, si terrà un’eliminazione decisa dal televoto. Inoltre, la modella brasiliana Helena Prestes, recentemente rientrata nella casa grazie al ripescaggio, sarà al centro di un acceso confronto con gli altri concorrenti. Il suo ritorno ha suscitato molte critiche, in particolare da parte di Alfonso, Shaila e Lorenzo, che non hanno approvato la scelta della produzione, giustificata da un calo degli ascolti.

Un altro tema caldo della serata sarà la tregua inattesa tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Nonostante i conflitti che le avevano divise in passato, il loro riavvicinamento non convince tutti. Tra i più dubbiosi spiccano Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato, che continuano a mostrare scetticismo verso la sincerità del loro rapporto. In particolare, Mariavittoria ha espresso apertamente i suoi dubbi sul legame improvvisamente nato tra le due coinquiline.

Grande Fratello, chi esce stasera lunedì 27 gennaio

Il pubblico, intanto, è chiamato a esprimere la propria preferenza per salvare uno dei concorrenti in nomination. Chi riceverà meno voti sarà costretto a lasciare definitivamente il programma. I sei concorrenti al televoto questa settimana sono: Lorenzo, Shaila, Amanda, Iago, Luca Calvani e Stefania. Secondo i sondaggi online, i concorrenti più a rischio eliminazione sarebbero Lorenzo e Shaila, mentre Iago sembra godere del maggiore sostegno da parte del pubblico.

Un recente sondaggio condotto su Forum Free Grande Fratello ha rivelato le seguenti percentuali di gradimento: Iago 28,61%, Amanda 16,50%, Stefania 15,50%, Luca 14%, Shaila 12,24% e Lorenzo 11,70%. Ma c’è un elemento che potrebbe cambiare le sorti del televoto. Nella scorsa settimana, sia Lorenzo sia Shaila hanno ottenuto un bonus che potrebbe rivelarsi determinante per la loro permanenza nella casa.

La puntata del Grande Fratello di questa sera vedrà il ritorno nella Casa di Maria Teresa Ruta, che in passato è stata una delle protagoniste di un’edizione vip del reality. La conduttrice avrà così l’occasione di ritrovare un’amica tra i concorrenti, Stefania Orlando, con la quale aveva condiviso la sua precedente avventura. Oltre a Maria Teresa, si vocifera che questa sera possa fare il suo ingresso anche Artur Dainese, noto per la sua partecipazione a L’isola dei famosi. L’arrivo del modello di origini ucraine e armene è stato anticipato dal sito BlogTivvu.