Tensione alle stelle al Grande Fratello, durante la puntata di questa sera nuovi ingressi e resa dei conti per alcuni concorrenti. Gli occhi di tutti sono su Javier Martinez, al centro di un triangolo con Zeudi e Helena che potrebbe vedere concretizzarsi una delle sue paure maggiori già stasera. Prima però è bene dedicare qualche riga agli ingressi. Si è parlato, ad esempio, della figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, che quindi andrebbe ad abbracciare la zia Amanda Lecciso.

>>“Un pezzo di famiglia”. Grande Fratello, svelato il nome della nuova concorrente vip

Tuttavia non c’è la certezza. È uscito fuori anche il nome di Artur Dainese, modello di origini ucraine e armene. Ma non è tutto. Proprio recentemente, infatti, si è parlato di altri due nomi che saranno svelati stasera. Quando a Javier, il pubblico pensa che presto potrebbe uscire, stretto nella morsa del triangolo.





Grande Fratello, Javier sempre più al centro del triangolo

“L’unico modo in cui Javier non uscirà da questo triangolo con una brutta figura è se fa un passo indietro e rema per Zelena! Ha già detto e fatto così tante cose offensive, deve stare lontano da Zeudi o anche i suoi fan inizieranno a odiarlo e bye bye Grande Fratello”. Sono in tanti, insomma, a credere che Javier potrebbe uscire fortemente indebolito dal triangolo che si è venuto a creare.

Intanto Zeudi sembra aver fatto la sua scelta. A Stefania Orlando ha raccontato di avere un’attrazione fisica nei confronti di Helena. Il pubblico, da parte sua, si è fatto un’idea ben precisa della questione. “Lascia stare Helena! Le vi ha pure detto fate quello che vi pare basta che mi lasciate in pace. Ma a te cara zeudi importa solo di arrivare più avanti possibile nel gioco e vuoi continuare a sfruttare il nome di Helena”.

l'unico modo in cui Javier non uscirà da questo triangolo con una brutta figura è se fa un passo indietro e rema per Zelena! Ha già detto e fatto così tante cose offensive, deve stare lontano da Zeudi o anche i suoi fan inizieranno a odiarlo e bye bye Grande Fratello — Clowning glory 🏳️‍🌈 🇺🇦 🇵🇸 (@sentientnerd) January 27, 2025

E ancora: “Ma basta non dirne più e stai zitta faresti più bella figura. Non sai nemmeno più dove attaccarti. Cmq resti una pessima persona e un’ amica che nessuno vorrebbe”. E la tensione nella casa sale sempre di più.