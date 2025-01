Stasera, 30 gennaio, nuova puntata del Grande Fratello: ci sarà una nuova eliminazione e l’atmosfera ha iniziato a scaldarsi. Nelle ultime ore gli occhi di tutti sono finiti su Javier Martinez che, senza mezzi termini, ha spiegato alla concorrente e amica (o ex?) di essersi lasciata manipolare. Di Javier in questi giorni si è parlato anche per il bacio con Zeudi. Una storia che non sembra convincere fino in fondo, non tanto per l’atteggiamento di Javier, quanto per quello dell’ex Miss Italia che appare molto indecisa.

Staremo a vedere cosa succederà, intanto Javier ha avuto un confronto con MaVi alla quale ha rimproverato di aver nominato Amanda. “Io ci sono rimasto male perché hai nominato Amanda” ha spiega il pallavolista a chiare note. Nomination che invece non c’è stata per Shaila.





Grande Fratello, confronto tra Javier e MaVi su Shaila

Shaila che secondo Javier avrebbe in qualche modo manipolati MaVi. Accusa da lei rispedita al mittente: “Ho cambiato idea su Shaila”, “Tu devi rispettare le percezioni che può avere un’altra persona”. A proposito di Amanda, invece, ribadisce di averla nominata in quanto, pur volendosi avvicinare a lei, ha trovato un muro e ha voluto spronarla: “Non sto giudicando il suo comportamento” precisa.

Shaila che è in rotta con Amanda che non ha digerito i modi con i quali è stata trattata Helena. La cognata di Albano Carrisi ha deciso di prendere una posizione netta in difesa della modella brasiliana. Amanda ha espresso il suo disappunto per le dinamiche ostili nei confronti di Helena, dichiarando: “Io devo avere paura di volerti bene?! Ma stiamo scherzando?! Oggi hanno detto parolacce e cose orribili senza microfono su Helena…”.

“Non ci sto a questo gioco sporco, voglio che questo si veda in puntata. Vogliono fare terrorismo come se fossimo in guerra”. La Lecciso ha inoltre criticato apertamente il comportamento di alcuni concorrenti, in particolare Lorenzo Spolverato, accusandoli di bullismo e di formare un “branco” contro Helena.