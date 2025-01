La puntata di ieri del Grande Fratello si è chiusa come molti dei fan non avrebbero voluto, con l’eliminazione di Helena Prestes. Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare e rivederla in studio sembra non sia così difficile. Helena è stata eliminata in maniera abbastanza netta. Le percentuali registrate dai concorrenti che hanno sostenuto la sfida al televoto sono state le seguenti: Helena Prestes 50,96%; Shaila Gatta 43,12%; Ilaria Galassi 4,15%.

Tommaso Franchi 1,19% e Luca Calvani 0,55 %. Una volta attraversata la porta rossa, Helena Prestes si è sciolta in lacrime. Dopo aver lasciato la Casa ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi dispiace, magari ero un po’ stanca, mi sentivo schiacciata”.





Grande Fratello, petizione per far tornare Helena come ospite fisso

“Però, grazie al Grande Fratello, grazie a tutti, è stata un’esperienza molto bella e mi mancherà. Di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico, un bacio enorme”. Pubblico che la vuole. Al punto da lanciare una petizione per averla come ospite fissa in studio.

“Helena Prestes ha avuto un percorso unico al Grande Fratello, la sua storia ha toccato molti di noi e ha avuto una risonanza internazionale. Helena è diventata un simbolo di resilienza e forza, capace di ispirare molte persone con le sue parole, le sue azioni, i suoi sentimenti, dentro e fuori la casa. Crediamo fermamente che la sua presenza nel programma sia di grande impatto e arricchimento per tutti”.

“Pur rispettando il giudizio del pubblico, molti telespettatori da tutto il mondo non hanno avuto possibilità di esprimere il loro voto e il loro appoggio. Per questi motivi, chiediamo che Helena Prestes continui la sua partecipazione al Grande Fratello come ospite. Aderisci al nostro appello firmando questa petizione”.