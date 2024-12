“Apri gli occhi bello”. Grande Fratello, Lorenzo ci ricasca con Shaila: Eva Grimaldi lo avverte

Dentro la casa del Grande Fratello è tempo di confidenze e confronti, nella mattinata di oggi Eva Grimaldi ha avuto un confronto con Lorenzo Spolverato. Davanti alle parole del ragazzo che spiegava di essere molto preso da Shaila, Eva non ha resistito ed ha deciso di sparare a zero sulla concorrente. E dire che pochi giorni fa Lorenzo sembrava averci messi definitivamente una pietra sopra. “Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi”, aveva detto.

E ancora: “Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia…Ed è difficile anche per me lasciarti andare”.





Grande Fratello, Eva Grimaldi consiglia Lorenzo Spolverato

Oggi ad Eva, che li accusava di non nutrire un sentimento veritiero l’uno per l’altro, ha risposta a tono. Eva, parta sua, ha rincarato la dose dicendo: “L’amore vero è silenzioso, il vostro è troppo spettacolare”. Invitandolo ad aprire gli occhi, ha aggiunti: “Ti devi spogliare di tutto”. Parole davanti alle quali Lorenzo si rende conto che, nonostante l’enorme passione, non è ancora pronto ad amare a Shaila.

“L’amore è la cosa più semplice in assoluto e arriva quando meno te lo aspetti” ha aggiunto Eva. Eva che ne aveva avute anche per Shaila. “Shaila tu sei una donna intelligente, tu hai perso la testa, ti sei aggrappata a lui, ti piace molto, sei una donna che hai voglia di essere corteggiata, lui vuole comandare il gioco e ci gioca benissimo con te. Te devi fare questo Grande Fratello da sola”.

“Non ci credo è un copione scritto male, recitato male posso credere a lei, a lui non ci credo. Poi, posso dirti una cosa”. Parlando con Luca Calvani, poi, di Shaila aveva detto: “lei innamorata ha il prosciutto davanti agli occhi, non vede niente”.