Al Grande Fratello si annuncia un’eliminazione a sorpresa. Il reality show di Canale 5 sta entrando nella fase più calda, quella che precede la finale. La casa più spiata d’Italia è ancora molto affollata, ma, secondo quanto trapela, nelle prossime settimane il ritmo delle nomination diventerà sempre più incalzante, fino ad arrivare alla cerchia ristretta dei sei finalisti.

Già nella prossima puntata, in programma lunedì 3 febbraio, ci sarà una nuova eliminazione. Sulla graticola sono finiti sei concorrenti: Zeudi Di Palma, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Emanuele Fiori, Luca Giglioli e Ilaria Galassi. Al momento, invece, sono stati esclusi dal televoto i tre nuovi arrivati: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, ai quali sarà concesso un breve periodo di ambientamento. Nel frattempo, Alfonso Signorini ha dato ufficialmente il via al televoto, e i primi risultati che emergono dai sondaggi online hanno mostrato un esito sorprendente.

Il Grande Fratello chiede al pubblico di votare per il concorrente che si vuole salvare. Al momento, l’inquilina che sta ricevendo il numero più basso di voti è Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è entrata nella casa come un vero e proprio ciclone poco prima di Natale e sta facendo molto discutere. Ieri sera ha dovuto incassare le nomination da parte di Mariavittoria Minghetti e Pamela Petrarolo. Le due veterane della casa non credono a Zeudi, che si dichiara infatuata di Helena, ma che poi è finita a letto con Javier Martinez, scambiandosi coccole e carezze. Evidentemente, anche il pubblico sembra non fidarsi di lei.

Al primo posto c’è invece Iago Garcia con il 55% delle preferenze. Contro l’attore spagnolo aveva mandato un appello al pubblico Shaila Gatta, ma evidentemente le paroel della ballerin anon hanno attecchito. In seconda posizione Jessica Morlacchi, che al momento si attesta poco sotto la soglia del 15% delle preferenze e non sarebbe a rischio eliminazione definitiva. Terzo posto per Luca Giglioli, che sfiora il 9%, seguito al quarto posto da Emanuele Fiori con circa l’8% dei consensi. Al quinto posto Zeudi Di Palma con il 6,50% dei voti, seguita in sesta posizione da Ilaria Galassi, ferma al 6,40%. IL preferito

Al momento, quindi, la sfida finale per l’eliminazione della prossima puntata di lunedì vede in pericolo anche l’ex Miss Italia, Zeudi, protagonista di un triangolo sentimentale con Helena Prestes e Javier Martinez. Mancano ancora alcuni giorni alla nuova puntata, e Zeudi sembra aver capito di aver sbagliato. Ha ancora tutto il tempo per recuperare. Intanto, dopo la puntata, ha avuto un chiarimento con Helena: le due hanno siglato una pace, per la gioia delle tantissime fan di “Zelena” sparse per il mondo.