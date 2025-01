Comunicato ufficiale da parte del Grande Fratello, la produzione convoca tutti in salone. È successo nel primo pomeriggio di oggi dopo una puntata, quella del 27 gennaio, a tinte fortissime: segnata dall’addio di Luca Calvani e nella quale i confronti non sono proprio mancati. Tra quelli più intensi, lo scontro tra Amanda ed il resto della casa. Signorini ha infatti mandato in onda la clip in cui alcuni coinquilini non ci sono andati troppo alla leggera con la cognata di Albano Carrisi.

“Sta facendo una grande figura di merda. Vai a recitare da un’altra parte. Da adesso sarà guerra”, ha detto Jessica nella clip. Shaila Gatta, poi, ha aggiunto: “Sono fiera che se ne sono accorti che Amanda è un grande bluff. Ha trovato il coraggio di far uscire se stessa, è una vipera“.





La Lecciso ha allora commentato: “Non so cosa dire. Le parole che si dicono definiscono le persone da cui escono. Non posso focalizzarmi su ogni cattiveria. Pensassero ciò che vogliono”. A sostenere Amanda era entrata la nipote, Jasmine Carrisi: “Sei sempre elegante, diplomatica, sei pazzesca. Non impazzire mai. Non ho più una vita sociale da quando sei qui, mi manchi, ti amo”.

Amanda, poi, aveva avuto dei momenti complicati dopo l’uscita di Luca: era scoppiata a piangere. Dopo quel momento la Lecciso si era chiusa in sé, ha rivisto tutti quanti gli inquilini solo nel primo pomeriggio quando Iago e Pamela hanno letto il comunicato ufficiale sulla spesa.

Anche in questa settimana gli inquilini avranno budget pieno: 400 euro, 20 euro a persona. La notizia ha scatenato l’euforia nella Casa del Grande Fratello e gli inquilini sono pronti a fare il pieno di energia.