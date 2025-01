Mercoledì 8 gennaio nuova puntata dal Grande Fratello, Alfonso Signorini è pronto a prendere decisioni nette. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi su Shaila Gatta che, secondo una parte del pubblico, meriterebbe l’esclusione dal programma. Intanto Zeudi sembra aver spoilerato che domani sera Ilaria Galassi lascerà la Casa. “Che pa**e che Ilaria se ne va”, ha detto l’ex Miss Italia tra sé e sé, in un momento che è stato ripreso dalle attente telecamere del GF.

Zeudi che ha chiuso con Helena dopo l’ennesimo batti e ribatti. “Sei una ragazzina prepotente, non sei onesta con te stessa”, aveva detto Helena. E Zeudi non era rimasta in silenzio. “Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso”.





Grande Fratello, chiesta l’eliminazione di Shaila Gatta

“Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù. Tanti qua dentro hanno il proprio vissuto, la proprio storia, il proprio passato, ma quando tu stai male non prendi in considerazione la sensibilità degli altri”. Una posizione non condivisa da Prestes, che ha ribattuto: “Io, quando sto male, cerco di stare da sola”.

Tornando a Shaila Gatta, in un video diffuso su X si vede l’ex velina fare alcuni gesti di una certa aggressività. Gesti immediatamente stigmatizzati sul social. “Ma Shaila Gatta continuerà ancora per molto a fare la figlia di donna Wanda, gomorra 2, in maniera indisturbata?”, si legge tra i commenti.

E ancora: “Accusano Helena per il bollitore lanciato a terra quando poi Shaila è la prima che fa segno di violenza”. Nel video si vede Shaila mettere per gioco la mano in faccia ad un’altra coinquilina. Un gesto che non è comunque piaciuto. “Cacciatela, è lei la vera pietra dello scandalo”.