È stata una vigilia di Natale molto movimentata nella casa del Grande Fratello, e sembra che sia nata proprio una nuova coppia. Spinti da alcuni coinquilini Javier e Chiara si sono baciati, ma il pubblico non sembra benedire la coppia. I commenti suoi social fioccano. Si legge: “Per le fan di Javier, ma a prescindere da Helena ma davvero vi fa piacere che Chiara lo prenda in giro??”.

“Perché è palese e l’ha anche detto che non gli piace.. Tutto solo per andare avanti, perché lì dentro sta Chiara ma che contenuti ha portato… Poi contenti voi, contenti tutti”. E se parecchi non credono alla buona fede di Chiara, c’è pure chi punta il dito contro Javier.





Grande Fratello, scatta il bacio tra Chiara e Javier

Si legge ancora: “Javier la sua aspirazione più grande è ritornare con Shaila, quella così brava ragazza che in due secondi in diretta nazionale lo ha mollato per andare in Spagna con il suo grande Amore, uno senza dignità così è meglio perderlo che trovarlo”. In linea di massima, nessuno sembra credere che possa succedere qualcosa.

“Che non uscirà una coppia mi sembra scontato, detto questo Helena ha scelto la sua strada,alleandosi con la persona che li dentro prenderebbe Javi e lo butterebbe fuori a calci, ha scelto di provocarlo ,sfidarlo lui fa benissimo non si fiderà mai più e lei stessa quando a Lorenzo non servirà più le darà il benservito con le sue maniere che lei conosce bene e ciò nonostante ha deciso di spalleggiare”.

Ma pare che a crederci siano loro. E questa basta. Tutto è successo quando gli inquilini hanno preso a baciarsi sotto il vischio. Ad aprire le danze è stata Eva. Subito dopo, è stato il turno di Shaila e Mariavittoria, che hanno scelto di rendere omaggio all’amicizia con un bacio carico di complicità. Poi stato il turno degli imbarazzatissimi Chiara e Javier. Sotto il vischio, tra sguardi complici, si sono finalmente lasciati andare a un bacio appassionato, accolto con un tripudio di applausi e urla di approvazione.