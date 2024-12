Al Grande Fratello Chiara Cainelli ha vuotato il sacco sulla fine della relazione con Javier Martinez. Una storia morta quasi sul nascere, dopo i primi baci sotto le coperte, che ha lasciato tanti dubbi tra i concorrenti e il pubblico. La 25enne trentina si è confidata nella notte con l’amica Zeudi Di Palma, raccontando la sua verità sul rapporto tra lei e il pallavolista argentino.

Le parole di Chiara hanno lasciato l’ex Miss Italia a bocca aperta e suscitato subito la forte reazione dei fan. Il video di queste confidenze, infatti, è diventato virale sulla rete. Ora il pubblico chiede che Cainelli racconti tutto anche nella prossima diretta, condotta da Alfonso Signorini: “Allora, Chiara, lunedì vedremo se dirai tutto questo oppure se farai il tuo gioco”, scrive un utente su X.

“Com’è andata davvero con Javier”. Grande Fratello, Chiara confessa a Zeudi: pubblico senza parole

“La conoscenza era molto forzata tra di noi, io stessa te lo dico, te lo ammetto”, ha detto Chiara. Davanti a questa dichiarazione, Zeudi è rimasta un po’ perplessa: “Come siete caduti in questa cosa, se era forzata?”. Chiara allora ha provato a spiegare meglio il concetto: “Ho usato la parola sbagliata. È stata forse un pochino innaturale. Io sono abituata prima a conoscere una persona e innamorarmi piano piano, a iniziare a guardarla con occhi diversi e cose del genere. Lì non ero ancora arrivata a guardarlo con occhi diversi”.

Poi Chiara ha aggiunto: “Ovvio, Javier è un bel ragazzo. Magari anche io sono stata superficiale. È un bel ragazzo, mi piace come persona e come ragiona, però poi, più di quello, avrei dovuto conoscerlo meglio. Infatti, gli ho detto: ho preferito, per assurdo, quando parlavamo del film horror rispetto a quando parlavi di te stesso. Con me era una cosa molto innaturale, un po’ fredda. Non era spontanea, genuina. Era più una cosa: mi piaci esteticamente. Anche lui in me ha visto qualità che apprezza. L’ho capito dal fatto che non mi ha mai detto una cosa intima”,

Allora Chiara lunedì vediamo se dirai tutto questo,oppure farai il tuo gioco #grandefratello pic.twitter.com/BHefm3pHYD — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) December 27, 2024

Poi Chiara ha fatto un esempio, prendendo come riferimento un altro concorrente, Alfonso D’Apice: “Io con Alfonso ho parlato di tante cose. Mi ha raccontato cose intime, profonde, come i suoi sogni. Con Javier, tutto questo non sarebbe mai successo.E adesso, cosa accadrà? Probabilmente se ne saprà di più in puntata, quando Alfonso Signorini chiamerà il pallavolista e Chiara per un confronto diretto, spiegando meglio al pubblico come questo amore sia finito sul nascere, lasciando tanti fan delusi che li stavano seguendo.