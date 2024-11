L’edizione attuale del Grande Fratello continua a suscitare polemiche, con un calo degli ascolti e critiche incessanti nei confronti del programma e del suo conduttore, Alfonso Signorini. Tuttavia, ora il reality si trova ad affrontare una vicenda particolarmente delicata che coinvolge una delle concorrenti, Yulia Naomi Bruschi, attualmente nella Casa. La situazione si complica ulteriormente con l’emergere di un’accusa grave nei suoi confronti da parte del suo ex fidanzato, Simone Costa.

Lunedì 21 ottobre, Simone Costa, noto ristoratore fiorentino, ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello con l’intenzione di chiarire la propria relazione con Yulia, che, ormai distante dai sentimenti che provava per lui prima di entrare nel programma, stava manifestando un crescente interesse per il coinquilino Luca Giglioli, detto Giglio. Durante il confronto, Yulia aveva ammesso di non nutrire più gli stessi sentimenti per Simone, alimentando così speculazioni sulla fine della loro relazione.

Grande Fratello, Yulia denunciata: l’ex fidanzato Simone Costa mostra la cicatrice

A pochi giorni di distanza, però, è emersa una rivelazione sconvolgente: Simone Costa ha denunciato Yulia Bruschi per presunta violenza domestica. Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe presentato la denuncia il 12 settembre 2024, presso il Tribunale e la Questura di Lucca. A confermare la notizia è stato anche Biagio D’Anelli, esperto di gossip e ex concorrente del Grande Fratello, che ha reso pubblica la vicenda attraverso un video sui social. D’Anelli ha rivelato che, stando agli atti, Yulia avrebbe aggredito Simone, colpendolo con un bicchiere di vetro, provocandogli una ferita visibile sul volto.

Il settimanale Nuovo Tv ha dedicato la copertina al caso, mostrando una foto di Simone Costa con la cicatrice che, secondo quanto dichiarato, sarebbe stata causata proprio dall’ex fidanzata. La vicenda si complica ulteriormente, considerando che Simone era già apparso in una delle prime puntate del reality, quando era entrato nella Casa per confrontarsi con Yulia. In quell’occasione, la gieffina sembrava aver già sviluppato un interesse per Giglio, nonostante portasse ancora al dito un anello di fidanzamento da 50mila euro, regalatole proprio da Simone.

Dopo aver visto il tiktok di Biagio D'Anelli su un bicchiere rotto in faccia, mi è tornato in mente il fidanzato di Yulia…a pensare male si fa peccato ma spesso si indovina#grandefratello #fuorilorenzo pic.twitter.com/RvJOekyB7x — PaperTiger (@_Paper__Tiger_) November 18, 2024

Questa accusa di violenza domestica arriva in un momento molto critico per il programma, già al centro delle polemiche per le scarse dinamiche di gioco e le scelte discutibili dei suoi autori, come nel caso della gestione dei comportamenti aggressivi di Lorenzo Spolverato. La denuncia di Simone Costa rischia ora di avere conseguenze anche sulla permanenza di Yulia nella Casa del Grande Fratello, con possibilità che la produzione decida di espellerla dal programma qualora le accuse venissero confermate.

La situazione, già tesa, potrebbe quindi sfociare in un’altra crisi per il reality show, che potrebbe trovarsi costretto a prendere decisioni drastiche per tutelare l’immagine del programma e la sicurezza dei suoi partecipanti.