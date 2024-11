Un colpo di scena inaspettato a Ballando con le stelle, proprio alla vigilia della semifinale! A soli cinque giorni dalla prima serata di sabato 30 novembre, la produzione ha annunciato che Angelo Madonia, il ballerino che ha fatto coppia con Federica Pellegrini, non parteciperà alle rimanenti puntate della diciannovesima edizione del programma. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si specifica che il maestro non proseguirà a causa di “divergenze professionali emerse durante il programma”. Tuttavia, i dettagli relativi a queste divergenze non sono stati resi noti.

La produzione ha ringraziato Angelo Madonia per il contributo dato fino a quel momento e gli ha augurato il meglio per i suoi progetti futuri. La decisione arriva a ridosso della semifinale, un momento cruciale per Federica Pellegrini, che ha sempre ottenuto ottimi punteggi nelle puntate precedenti.

“Lui al posto di Madonia”. Ballando con le stelle, annuncio ufficiale sul nuovo maestro di Federica Pellegrini





Allontanamento Angelo Madonia da Ballando con le stelle, su Instagram i messaggi di sostegno al maestro

Dopo la notizia sull’allontanamento del maestro, il pubblico di Ballando con le stelle è insorto e sul profilo social di Angelo Madonia sono stati pubblicati decine di commenti contro Selvaggia Lucarelli, Gulliermo Mariotto e Milly Carlucci, accusata di non aver mai posto freno alle pesanti critiche, a detta di alcuni telespettatori anche insulti, dei due giudici. In particolare, molti telespettatori hanno espresso delusione sui social, accusando la produzione di non aver rispettato il lavoro del ballerino e di aver preso una decisione improvvisa e ingiustificata.

Sono apparsi numerosi messaggi di sostegno nei confronti di Angelo Madonia, con tanti utenti che hanno difeso la sua professionalità e hanno criticato l’operato della giuria e della direzione artistica del programma. In molti si sono schierati dalla parte del maestro, esprimendo la speranza che possa tornare presto in scena, magari con un altro progetto.

“Fatemi capire… viene cacciato un ballerino che ha risposto ad una provocazione, ma si consente però di lasciare in prima serata su Raiuno pagato dai contribuenti, e sottolineo pagato dai contribuenti, uno come Mariotto che parla in modo scurrile (ricordo la battuta sulla popo’ ) e battutine sui pantaloni attillati di Nikita e il suo bisogno di rendere participi i telespettatori sulla sua minzione”, scrive una utente tra i commenti di un video pubblicato sull’account di Angelo Madonia che poi prosegue.

“Si permette e si continua a pagare un personaggio del genere e si caccia un ballerino che risponde, senza offendere, ad una provocazione che esulava completamente il giudizio del ballo? Ma Lucarelli e Mariotto si possono permettere qualsiasi cosa e i ballerini invece sono tenuti a subire e basta? È così che funziona?”, conclude. Il tenore dei messaggi è sempre lo stesso.

“Milly Carlucci cerca sempre di non far rispondere i ballerini professionisti mentre non dice mai nulla quando Lucarelli e Mariotto offendono e mancano di rispetto a concorrenti e maestri? Bah.. sta diventando sempre più ridicolo questo programma a mio parere”, “Però ha ragione Madonia. La Lucarelli può insinuare facendo allusioni e provocando, molto chiaramente, citando persone con nomi e cognomi e lui non avrebbe dovuto rispondere? Lo ha fatto peraltro a votazione avvenuta. A mio avviso ha ragione”, “Bravi! Finalmente un maestro che si ribella alle offese dei giurati”.

E ancora: “Cara “Mamma” Rai e cara Milly Carlucci ci domandiamo quando la giuria sarà formata da persone competenti che parlino solo di ballo. La Lucarelli e Mariotto hanno veramente passato il limite della decenza e ci domandiamo, noi telespettatori che paghiamo un canone rai, del perchè personaggi così poco obiettivi, sgradevoli in quello che dicono perchè a volte vanno troppo sul personale e non è affatto positivo e bello, debbano rappresentare una giuria di ballo che dovrebbe essere esempio, e sottolineo esempio, di correttezza verbale e obiettività. È vergognoso tutto questo @rai1official @milly_carlucci ed io, se anche poco importa, ho guardato una sola puntata quest’anno di ballando proprio perché alcuni atteggiamenti di alcuni giurati erano veramente incomprensibili e poco carini…. un consiglio? Rimodificate la giuria”.

In seguito alla sua cacciata, diversi telespettatori hanno dichiarato di non voler più seguire Ballando con le stelle, alcuni arrivando a chiedere di boicottare il programma Rai in difesa del maestro e cercando di ‘colpire’ Rai e Milly Carlucci sugli ascolti, quest’anno sempre alti rispetto alla concorrenza Mediaset. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla trasparenza e la gestione delle dinamiche interne dello show, portando a una crescente frustrazione tra una parte del pubblico che a seguito della cacciata di Madonia ha voluto lanciare un chiaro messaggio. La situazione sembra destinata a creare un ulteriore scalpore nelle prossime settimane, con il programma che dovrà affrontare la semifinale senza uno dei suoi protagonisti più amati.