Dentro la casa del Grande Fratello avevano stretto un rapporto speciale ma, come successo per altri, anche stavolta le cose non sono andate come in molti si sarebbero aspettati. Protagonista è Letizia Petris, una delle concorrenti più amate dell’edizione che si è conclusa la scorsa primavera. Di rotture eccellenti, nel corso delle settimane, ce ne sono state tante. L’ultima quella tra Sergio e Greta, con il primo che è intervenuto sui social poco dopo la fine della loro storia.

>>“Si sapeva che si sarebbero lasciati”. Hanno fatto discutere tutta l’Italia e ora la famosa coppia si è detta addio. Pubblico senza pietà: “Era scontato”

“Mi trovo mio malgrado a dover scrivere della fine di una storia in cui ho creduto fortemente, nonostante i tanti ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo sincero e serio. Non mi posso rimproverare nulla in termini di rispetto, protezione, fiducia, serenità, comprensione, onestà, libertà e fedeltà”.





Grande Fratello, per Letizia Petris il capitolo è chiuso

“Cosa che ho scoperto con certezza non essere stata da ricambiata da lei”. Nel caso di Letizia la fedeltà non c’entra, quanto piuttosto l’onestà e l’amicizia. Per questo ha deciso di chiudere con Giuseppe Garibaldi (facendo piangere molti fan) che, nei giorni scorsi, aveva tra l’altro disertato il compleanno della ragazza. Ad un fan che le chiedeva come stessero le cose tra loro ha risposto così.

“Io sono stata una grande amica per Giuseppe, gli ho sempre dimostrato quanto il mio bene nei suoi confronti fosse ed è reale e vero. È scomparso, non si fa sentire mai. Non risponde ai messaggi e non è venuto al mio compleanno. Aveva promesso sarebbe venuto alla mezzanotte quando non ci sarebbero stati gli altri inquilini, perché potevo anche capire che non volesse venire perché non andava d’accordo con gli altri inquilini”.

Letizia Petris ha dichiarato di aver aspettato diversi mesi prima di ricevere un segnale da parte di Giuseppe Garibaldi per il quale mantiene il rispetto. “Una grandissima persona lo è ancora, ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivo. Comunque va bene così”. Adesso la palla passa a Giuseppe Garibaldi. Cosa succederà?