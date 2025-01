Tensione alle stelle dentro la casa del Grande Fratello, dopo le ultime vicissitudini che hanno coinvolto Helena il pubblico ora chiede spiegazioni. Nella puntata di stasera, 30 gennaio, Alfonso Signorini dovrà per forza di cose affrontare il caso. A rendersi protagonista di un ennesimo attacco nei confronti di Helena è stata Ilaria, parlando in giardino ha usato termini oltre il consentito.

>> “Lui, ecco chi è davvero”. Grande Fratello, Iago non perdona e scoppia il caos: volano accuse e brutte parole

“Io stanotte mi alzo le sbatto la porta del bagno (a Helena) e poi le dico ALZATI, ALZATI SONO QUI CHE TI ASPETTO”, dice. La reazione dei social è stata furiosa: “Mamma mia e questa vuole dare lezione di vita alla gente… Spero che stasera ti mandino fuori a calci nel culo ad imparare come si sta al mondo… C’ha 60 anni che si desse una svegliata”.





Grande Fratello, Ilaria supera il limite con Helena

E ancora: “E poi a Iago diceva non c’è cattiveria qui dentro nessuno c’è la con lei nooo ma la falsità proprio si raccoglie con il cucchiaio davvero che gente assurda quest’anno. Ilaria continua a fare minacce fisiche e gli autori la tengono ancora dentro”.

Iago era stato il primo a sollevare il caso. “Questo è un branco. Mi ricorda il bulling della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei. È troppo. Basta. Non ha ucciso nessuno. E basta dirmi ‘ammetti che sbaglia’ io non ammetto nulla!”.

"Io stanotte mi alzo le sbatto la porta del bagno (a Helena) e poi le dico ALZATI, ALZATI SONO QUI CHE TI ASPETTO"



Ilaria continua a fare minacce fisiche e gli autori la tengono ancora dentro #grandefratello #heleners #zelena #helevier pic.twitter.com/DlKokAAnjO — Greta-It'sMe (@GretaOhmg) January 30, 2025

E poi aveva fatto altrettanto Amanda. “Non ci sto a questo gioco sporco, voglio che questo si veda in puntata. Vogliono fare terrorismo come se fossimo in guerra”. La Lecciso ha inoltre criticato apertamente il comportamento di alcuni concorrenti, in particolare Lorenzo Spolverato, accusandoli di bullismo e di formare un “branco” contro Helena. A proposito di Ilaria, secondo alcune voci stasera potrebbe uscire. Si legge su X: “Per me Ilaria è d’accordo col grande fratello per farla uscire… Ha chiesto lei di essere nominata”.