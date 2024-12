Grande Fratello, Alfonso Signorini rilancia: entra l’attrice. Non è ancora chiaro quando, ma sembra non esserci dubbi. Come riporta Davide Maggio, infatti, entrerà molto presto. Insomma, di chiudere in anticipo il GF non ha proprio voglia. Intanto la tensione sale dentro e fuori la casa. Come riportato in anteprima dall’influencer Deianira Marzano, le famiglie di due concorrenti del Grande Fratello avrebbero avuto non pochi problemi.

>>“Si torna indietro”. Grande Fratello, altro colpo di scena: la decisione di Mediaset sul programma

I gieffini in questione non sanno ancora niente, non essendo stati informati dell’accaduto, ma la situazione sarebbe più seria del previsto. E chi lo sa che ad entrare non saranno anche i parenti di questi due misteriosi gieffini.





Grande Fratello, Alfonsi Signorini rilancia: entra Eva Grimaldi

Di sicuro entrerà Eva Grimaldi, ex GF vip 6 pronta a farsi valere. L’attrice non renderà vita facile a nessuno e con il suo carattere schietto ce ne farà vedere delle belle. E lo sorprese non sono finite. A rientrare nella casa sarebbe Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5. Resterebbe con gli altri concorrenti per alcune settimane in qualità di ospite e poi uscirebbe.

Una fonte ha riferito a Libero che “Tommaso è un personaggio che fa parlare di sé. La sua presenza, anche breve, potrebbe dare al programma la spinta necessaria per conquistare nuovi spettatori e fidelizzare quelli attuali”.

E con lui Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Entrambe le conduttrici, storici volti della Rai, hanno partecipato all’edizione del GF Vip andata in onda nel 2020 dando prova di un carattere che si presta perfettamente alle dinamiche di gioco che appassionano gli spettatori del reality show di Canale5.