Grande Fratello, altro colpo di scena a Mediaset. Dopo la puntata del 2 dicembre, i vertici del Biscione avrebbero preso una decisione che cambia di nuovo il futuro del reality show condotto da Alfonso Signorini. E i telespettatori dovranno nuovamente adattarsi a questo ennesimo cambiamento.

Il 16 settembre è iniziata la nuova edizione del GF. In quattro mesi i cambi di programmazione sono stati continui e disorientanti. Ricapitoliamo: si è partiti con una sola puntata settimanale il martedì, poi si è passati a due appuntamenti, includendo anche il sabato. Poi si è tornati a una sola puntata, ma stavolta di lunedì al posto della “La Talpa”. Un continuo balletto condizionato in gran parte dai dati di ascolto. Ma non è finita qui.

“Si torna indietro”. Grande Fratello, altro colpo di scena: la decisione di Mediaset sul programma

Al Grande Fratello questa settimana si cambia di nuovo. Dopo la diretta del 2 dicembre, che ha visto l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di cinque nuovi concorrenti e una discreta risalita degli ascolti, il Grande Fratello tornerà in onda anche sabato 7 dicembre. L’anticipazione arriva da BubinoBlog, che scrive: “Canale 5 nel caos! Il sabato sera non trova pace. La scelta era caduta sullo show in replica ‘Tutti per uno’ de Il Volo. Risultato? Travolto da Ballando con le Stelle“.

La prima semifinale dello show di Milly Carlucci ha ottenuto infatti oltre 3,7 milioni di telespettatori (29%) a fronte di 1,8 milioni (13%) del concerto del Volo. Un “flop” per Piero e adesso “c’è il rischio di inflazionarli”. Sabato 7 dicembre Rai1 non avrà però Ballando, in pausa per la Prima della Scala, a cui seguirà alle 22 il film Cyrano. “Canale 5 quindi si riaccende e posiziona il raddoppio del Grande Fratello”.

Tuttavia, le sorprese per lo storico reality show non finiscono qui. Il doppio appuntamento del 7 dicembre sembra essere una mossa strategica per recuperare terreno dopo la sconfitta contro Ballando con le Stelle. A partire dalla settimana successiva, salvo ulteriori cambiamenti, il Grande Fratello dovrebbe tornare stabilmente alla programmazione del lunedì. Almeno per il momento.

E Il Volo? Sempre secondo BubinoBlog a Natale sempre su Canale 5 andrà in onda un nuovo concerto del trio. Uno spettacolo di cui si è parlato molto nei mesi scorsi in quanto è stato registrato in estate ma consigliando al pubblico di indossare abiti più consoni all’inverno-