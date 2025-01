Grande Fratello, ormai è caos totale: litigi dentro la casa, accuse fuori, e oggi tornano in gioco nuovi concorrenti. Se tra gli inquilini il clima non è sereno, fuori non è che l’aria sia più leggera, anzi. Biagio D’Anelli, ex gf ed esperto di gossip, ha sparato a zero prendendo di mira in concorrenti: “Fermi tutti, fermi tutti: i concorrenti del GF hanno deciso di scioperare nelle ultime 24 ore togliendosi il microfono, in modo da non far sentire bene l’audio agli autori perché hanno appurato che torneranno quattro ex gieffini”.

L’intervento di D’Anelli è tutto in tono sarcastico e a tratti provocatorio: “Perché scioperano quando sono profumatamente pagati per non fare nulla e vengono tutelati in un ambiente ovattato? Devono pregare i santi, perché sono nella casa da settimane a percepire un compenso immeritato dato che non creano dinamiche”.





Grande Fratello, Biagio D’Anelli contro i concorrenti

Biagio si è poi schierato in difesa di Luca nella querelle contro Lorenzo: “Luca ha ricordato a Lorenzo che quando è andato in Spagna, anziché pensare al Gran Hermano spagnolo ha pensato bene di iniziare seguire l’account Instagram di Tommaso e viceversa”. Mentre ha avuto toni duri per Jessica: “Fuori dalla casa si è data una sistemata”.

“Mi ha tolto il follow su Instagram e quando è tornata si è avvicinata ad Helena come nulla fosse perché ha capito che è forte come concorrente”. Per chi non avesse seguito, le parole di Biagio su Luca e Lorenzo fanno riferimento alla chiacchierata avuta tra i due nelle quale si sono rinfacciati di aver infranto il regolamento.

G R A Z I E .#GrandeFratello pic.twitter.com/uep850pTh9 — 🏳️‍🌈 𝗡 𝗔 𝗚 𝗜 𝗡 𝗜 🏳️‍🌈 (@NAGINI_SNAKE_) January 23, 2025

“Io ho la coscienza pulita, tu invece di fare il paladino della giustizia pensa a difendere te stesso che non hai saputo rispondere davanti alla storia dei bigliettini” ha ad un certo punto detto il 28enne milanese. “Parli tu che ti sei sentito con Helena prima del programma?”, ha replicato Luca. E la resa dei conti è dietro l’angolo.