Nella tarda mattinata di oggi è esplosa la festa al Grande Fratello. Gli inquilini hanno visto entrare tre concorrenti con lo zaino in spalla. Così mentre la tensione dentro la casa sale e domani è in programma una nuova eliminazione. Eliminazione non sarà il solo punto caldo della trasmissione, si parlerà anche della rottura definitiva tra Zuedi ed Helena e del bacio della prima con Javier durante la notte del 28 gennaio.

>>“Mi ha aggredito”. Grande Fratello, ci risiamo: Lorenzo provoca Helena e succede un macello. Urla e offese in casa

Cosa è successo? Per chi non lo avesse visto Javier ha raggiunto Zeudi nel suo letto, dando inizio a una conversazione confidenziale che si è presto trasformata in qualcosa di più intimo. I due hanno condiviso abbracci e carezze, lasciando intendere un coinvolgimento reciproco. Poi è scattato il bacio.





Grande Fratello, i concorrenti lasciano il tugurio ed entrano in casa

Da vedere cosa succederà, come da capire come si comporteranno i nuovi concorrenti entrati, finalmente, in casa. Nella mattinata di oggi infatti Maria Teresa, Mattia e Federico hanno lasciato definitivamente il tugurio diventando, a norma di regolamento, concorrenti ufficiali. Scherzano con loro, giocano, provano a farli ridere.I tre concorrenti sono ufficialmente tre nuovi inquilini e possono godere anche loro della condivisione degli spazi.

I primi approcci sono stati già molto promettenti e divertenti, Mattia racconta del Tugurio, si dice felice di stare in Giardino e godersi l’aria fresca. Maria Teresa gioca con Tommaso, che subito prende confidenza con la donna che sa stare al gioco. La concorrente ha ai piedi le sue particolari pantofole a forma di pesci. L’idraulico non riesce a trattenersi: “Scusa la freddura, non sono pantofole sono (s)carpe”.

Insomma, ha inizio l’avventura, la Casa, ora, può dirsi al completo. Domani sera, giovedì 30 marzo, ne vedremo delle belle è assolutamente garantito. Siete pronti alla diretta?