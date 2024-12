Bufera social su Gianlugi Nuzzi per quella frecciatina. La destinataria era Federica Sciarelli? Non è insolito che tra colleghi ci sia ammirazione e rispetto reciproco, ma capita anche, molto spesso, che nel mondo della televisione ci siano rapporti non proprio di amicizia e simpatia. Quello che è accaduto nelle ultime ore in diretta ha fatto nascere un vero e proprio caso

Durante l’ultima puntata di Quarto Grado tra i servizi andati in onda c’è stato anche quello sul caso della scomparsa di Daniela Ruggi. C’è stato un arresto, Domenico Lanza, 66enne in carcere per detenzione illegale di armi e indagato per di sequestro di persona. Proprio a margine del servizio Gianluigi Nuzzi ha voluto fare i complimenti agli inviati, ma anche lanciato una frecciata che in tanti credono fosse rivolta a Federica Sciarelli…

La frecciata in diretta di Gianluigi Nuzzi: “Qualche maestrina…”

Al termine del servizio Gianluigi Nuzzi ha voluto complimentarsi con l’inviata Ilaria Dalle Palle, soprattutto per essere riuscita a far tirar fuori a Domenico Lanza gli indumenti di Daniela Ruggi che custodiva nel baule dell’auto: “Bravi tutti i cronisti che si stanno occupando di questa vicenda – ha detto il conduttore – perché sicuramente le storie di cronaca non sono esclusive di nessuno, tutti hanno il dovere di raccontarla“.

Poi è arrivata la frecciata: “A me dispiace quando ogni tanto qualche maestrina tira fuori la penna rossa o la penna blu, ancor peggio, e vuole tutto per la sua trasmissione”. A molti le parole di Gianluigi Nuzzi sono sembrate indirizzate proprio alla collega e conduttrice di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli che si occupa spesso di casi di cronaca.

In tanti hanno commentato criticando aspramente Nuzzi: “Brutta caduta di stile“, e ancora “Io seguo Quarto Grado e mi piace…ma la Sciarelli non si tocca!“. Poi c’è chi ha scritto “Nuzzi lascia perdere le frecciatine alla grandissima Federica Sciarelli!” e “Che squallore“, “Se non copiasse le inchieste della Sciary, questo parlerebbe solo di gossip”. Chissà se ora la Sciarelli deciderà di replicare, sui social c’è chi se lo augura…

