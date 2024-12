“Ah, siamo già a questo”. Sul web si discute animatamente di una scoperta che riguarda Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Come si sa, dopo la fine della relazione tra il fotomodello milanese e Shaila Gatta, in molti hanno ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra Lorenzo e la brasiliana, con cui ci furono dei baci all’inizio dell’avventura al Grande Fratello, prima che scoppiasse la passione tra lui e l’ex velina di Striscia la Notizia.

Attualmente, Lorenzo sembra trovarsi in una sorta di limbo. Dentro la casa, alcuni lo spingono a ricucire il rapporto con Shaila, mentre una parte del pubblico preferisce questa versione di Lorenzo più libera e spensierata. Nel frattempo, non sono passati inosservati alcuni gesti del fotomodello nei confronti di Helena. Dopo settimane di gelo, Lorenzo ha iniziato gradualmente a rivolgerle di nuovo la parola, a confidarsi con lei, fino ad arrivare a sedersi accanto a lei a tavola.

Questi comportamenti non sono sfuggiti a Shaila, che li ha osservati da lontano con un atteggiamento glaciale. È evidente, però, che la situazione non le faccia piacere: Shaila ha infatti dichiarato di essere ancora innamorata di Lorenzo e fatica a vedere il suo ex così vicino alla sua rivale più acerrima all’interno del reality di Canale 5.

Il rinnovato rapporto tra Lorenzo ed Helena è stato documentato adesso anche in un video diventato virale sui social. Nelle immagini si vede Lorenzo parlare in giardino con Ilaria Galassi riguardo a una discussione tra Maria Monsé e il duo di Non è la Rai. A un certo punto, Helena appare oltre la vetrata, e Lorenzo si rivolge a lei con un nomignolo inaspettato: “Amo’”, una parola affettuosa che di solito si usa tra due persone legate sentimentalmente.

Lorenzo ha chiesto a Helena un oggetto che gli serviva per prendersi cura delle unghie. Helena gli ha risposto di non averlo, suggerendogli però di rivolgersi a Shaila, sapendo che lei ne possedeva uno. Questo dettaglio ha scatenato una nuova ondata di commenti sul web: “Ora Lorenzo chiama addirittura Amo’ Helena!”.

Per molti, questa parola affettuosa potrebbe essere il segnale di qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel frattempo, Helena sembra aver stretto un rapporto molto stretto con Zeudi Di Palma. Andrà avanti o ripiegherà di nuovo su Lollo? Senza contare che Helena si era presa anche una cotta per Javier Martinez. Tutti questi intrecci saranno affrontati nella prossima puntata del Grande Fratello.