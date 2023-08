“So perché non mi vuole”. GF Vip, bomba su Pier Silvio Berlusconi: l’ex tronista di UeD incassa il no e decide di parlare

Grande Fratello Vip, Lucas Peracchi contro Pier Silvio Berlusconi. No, non è la versione italiana della sfida – che non si farà – tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk, ma dai termini utilizzati rischia di diventare un ‘bagno di sangue’. Arena dei gladiatori o meno. Come tutti sanno l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di escludere dalla prossima edizione del reality di Alfonso Signorini influencer e iscritti a OnlyFans per proporre uno show “più pulito e meno artefatto”.

Anche la presenza di personaggi non famosi nonché affidare alla giornalista volto noto del TG5 Cesara Buonamici le vesti di unica opinionista vanno nella stessa direzione. Stop al trash, più ‘genuinità e spontaneità’. Almeno questo sarebbe l’obiettivo. In attesa di capire se il nuovo GF Vip, che parte l’11 settembre, sarà davvero così, l’ex chiacchierato tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi ha voluto mettere i puntini sulle i.

Leggi anche: “Da UeD al porno”. Svolta a luci rosse per l’ex chiacchierato tronista





Lucas Peracchi furioso contro le nuove regole del GF Vip: “Non è giusto…”

In un’intervista al settimanale Nuovo Lucas Peracchi ha dichiarato: “Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo”. L’ex tronista, infatti, ha aperto da poco tempo un profilo sulla nota piattaforma di contenuti espliciti. Lui, a differenza dell’ex Pupa Emy Buono che, come riporta Biccy ha aperto un profilo su OF e poi se n’è pentita perché i suoi video hanno iniziato a girare online, tira dritto per la sua strada. Anzi rilancia.

Secondo Luca Peracchi il nuovo taglio dato al GF Vip è sbagliato “in primis dal punto di vista della coerenza“. Perché negli stessi show “mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo”. Però, a suo dire, sono discriminatori nei confronti dei creator di OF: “Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social“.

L’ex protagonista di UeD ha anche la soluzione al problema: “Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali”. E voi, da che parte state? Ve lo diciamo, non potete buttare giù dalla torre nessuno dei due. E manco voi potete, pure se vorreste…..

“Non ti permettere più”. Mercedesz Henger, l’ex mette tutto in piazza e lei esplode