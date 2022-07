“Non ti permettere più”. Mercedesz Henger, l’ex mette tutto in piazza e lei esplode

Durante la permanenza all’Isola dei Famosi di Mercedesz Henger il suo ex fidanzato Lucas Peracchi ha fatto dei commenti sull’aspetto fisico della naufraga, rimarcando quanto fosse poco allenata da quando si erano lasciati. In queste ore, è arrivata la risposta della figlia di Eva Henger: tuttavia per capire bene come sono andate le cose, bisogna fare un passo indietro a un mese fa. I naufraghi – compresa Mercedesz Henger – erano in Honduras e mancavano tre settimane alla finale.

Un giorno un utente sui social ha chiesto a Lucas Peracchi: “Come la vedi fisicamente Mercedesz?”. L’ex tronista di Uomini e Donne non si è di certo tirato indietro. Al contrario, ha messo a paragone una foto della sua ex fidanzata all’epoca della loro frequentazione e una foto attuale: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo). Non esprimo pareri, anche se è il mio lavoro, per evitare di essere accusato di parerismo”.





Sulle pagine del settimanale Nuovo, Mercedesz Henger ha commentato il gesto del suo ex fidanzato Lucas Peracchi: “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia”.

Infine, ha spiegato perché hanno deciso di prendere strade diverse: “Questa è una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati. Non abbiamo più avuto nessun contatto, neppure telefonico. Non ce n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso”. Nel frattempo Mercedesz Henger è tornata alla vita di tutti i giorni. Dopo il rientro dall’Honduras ha avuto modo di rivedere sua mamma Eva Henger che è stata vittima di un incidente stradale: sui social arriva la foto che le mostra per la prima volta insieme dopo due anni.

Il gelo causato dalla lite che le ha viste contrapposte ore è alle spalle. Emozionante l’incontro tra mamma e figlia: con loro c’è anche l’ultimogenita dell’attrice, Jennifer, avuta dal marito Massimiliano Caroletti. “Ci siamo: vi presento Le Henger”, scrive Mercedesz Henger nelle sue IG Stories, condividendo gli scatti con i fan. In precedenza le due si erano sentite mentre la ragazza era ancora in Honduras: “Ti ho guardato ogni giorno e ti vedo come la prima volta che hai fatto l’Isola – ha detto Eva Henger -. Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, lo sai che siamo cocciute tutte e due mi dispiace non esserci viste per tanto tempo soprattutto per colpa mia”.

