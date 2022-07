Mercedesz Henger, il racconto dopo l’Isola dei Famosi. Un nome che ha certamente fatto parlare molto di sè quello della figlia di Eva e una delle finaliste del reality. Mercedesz, all’indomani dalla fine della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e il successo di Nicolas Vaporidis, ha deciso di parlare senza filtri per Superguidatv, rivelando a tutti un dettaglio ad oggi sconosciuto.

Mercedesz Henger, la chiamata a Edoardo Tavassi arriva dopo l’Isola dei Famosi. Lo avrebbe raccontato a Superguidatv nel corso di un’intervista proprio l’ex naufraga che ha tirato le somme e steso un bilancio sulla sua esperienza ai limiti della sopravvivenza: “I reality ti danno l’opportunità di farti conoscere per quello che sei e questo è stato il mio obiettivo. Un bilancio di questa esperienza? Sono molto contenta e se devo fare un bilancio direi che è andata molto meglio di come me l’aspettassi. Pensavo infatti che entrando in corsa il mio percorso avrebbe avuto vita breve e invece sono riuscita ad arrivare in finale”.





Mercedesz Henger, la chiamata a Edoardo Tavassi arriva dopo l’Isola. I dettagli

Mercedesz Henger e il suo rapporto con il vincitore Nicolas Vaporidis, un’amicizia inaspettata: “Sono felice che abbia vinto lui questa edizione. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto”. Il racconto di Mercedesz prosegue con la rivelazione di una chiamata a Edoardo Tavassi. (Mercedesz Henger, il primo gesto dopo l’Isola dei Famosi).

“Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”, rivela Mercedesz Henger lasciando presagire novità in vista per il pubblico di fan.

Mercedesz Henger, nuove amicizie da ridefinire come con Edoardo Tavassi ma anche la delusione: “Maria Laura invece è stata la persona che mi ha deluso di più. Con Maria Laura avevo legato tantissimo e le ho concesso la capacità di deludermi. Ci sono rimasta molto male quando dopo essere tornata dall’infermeria ci siamo sedute e le ho dato l’occasione di confrontarsi con me. Lei però alcune cose non me l’ha dette in faccia ma io ho dovuto poi scoprirle in puntata ascoltando le clip che sono state mandate in onda. Lei parlava male di me e io non me l’aspettavo. La reputavo una mia amica sull’Isola e mi è dispiaciuto molto”.

“Uno schifo”. Pamela Petrarolo, la naufraga vuota il sacco dopo l’Isola dei Famosi