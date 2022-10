GF Vip, Antonino Spinalbese vuole vedere la figlia. L’hair stylist 27enne di Torre del Greco è sicuramente uno dei protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini. Fin dalle vigilia la sua partecipazione aveva fatto rumore, soprattutto perché la sua ex Belen Rodriguz non sarebbe stata per nulla contenta. Si arrivò addirittura alle minacce di querele se lui avesse parlato della showgirl durante il reality.

Nonostante ciò in diverse occasioni Antonino Spinalbese ha tirato in ballo la sua storia con Belen Rodriguez. Ma l’imprenditore ha fatto parlare anche perché dentro la Casa si è avvicinato a due coinquiline. Prima Ginevra Lamborghini, con Signorini che sottolineava: “Antonino vuoi una notizia? Lo sai che la nostra Ginevra è un po’ in crisi? Che coincidenza eh? Colpa tua? Tu che ne dici? Vuoi che venga a trovarti Ginevra nella Casa?”. Poi con Giaele De Donà.

Antonino Spinalbese e i rapporti con Ginevra e Giaele

In realtà su Ginevra Lamborghini lo stesso Antonino Spinalbese aveva già rivelato a Cristina Quaranta di non essere attratto da lei. Poi è spuntata la liaison con Giaele De Donà che però ha dichiarato: “A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori”. A questo punto l’hair stylist ha sganciato la bomba: “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto”. Adesso, però, esce fuori un’indiscrezione proprio su Antonino.

Secondo quanto riporta Gabriele Parpiglia Antonino Spinalbese avrebbe chiesto di poter vedere la figlia Luna Marì quando ha incontrato Ginevra Lamborghini. A Casa Pipol l’esperto di gossip e tv ha dichiarato: “Antonino chiaramente sente la mancanza di Luna Marì, nata dal rapporto con Belen Rodriguez. Lei non ha approvato la scelta di Spinalbese di partecipare al GF Vip. Chiaramente lui vuole avere notizie della figlia, bisogna vedere come finirà questo braccio di ferro”.

Elenoire:”Antonino ha in testa la figlia e ha paura di non so cosa”

Girella:”si ma poi è strano,si avvicina,si allontana boh non capisco”

Sempre Parpiglia ha poi aggiunto: “Stiamo parlando di una minore, è difficile portarla in studio anche se gli anni scorsi è successo. Però si possono fare tante cose, un video, delle immagini, una chiamata. Vedremo come finirà questo braccio di ferro. So che Antonino in confessionale ha chiesto più volte di vedere sua figlia”. Ora staremo a vedere cosa succederà: Alfonso Signorini proverà a far avvicinare Luna Marì al papà? E Belen sarà d’accordo?

