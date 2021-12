Alex Belli è uno dei personaggi più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran è sotto gli occhi di tutti e dopo la diretta l’attore ha parlato a lungo con l’influencer all’interno della casa: Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole – ha detto-. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.

Alex Belli ha infatti confessato che se non riuscirà a chiarire con la moglie Delia Duran , se ne farà una ragione: “Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile non finisce il mondo. Se non riesco a risolvere con Delia, va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei”.

Ora è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini a indagare su Alex Belli e lo fa attraverso un’intervista a Katarina Raniakova, modella slovacca che con l’attore è stata sposata dal 2013 al 2017. Il vippone viene definito come una persona instabile sentimentalmente, narcisista e fedifraga: “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano”.





Se si guarda bene la storia di Alex Belli, l’attore ha sempre avuto donne straniere: Katarina Raniakova è slovacca, Delia Duran ha origini venezuelane e Mila Suarez è marocchina. Raniakova non crede che si tratti di una coincidenza: “Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’inizio. Così tu pensi: ‘Lui è la mia famiglia’. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo’”.

Katarina Raniakova parla anche dei tradimenti. “Con me lui ha potuto fare tutto quello che voleva”, aggiunge, sottintendendo di essere stata tradita. “L’ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni, lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l’ho perdonato e ci siamo sposati. Poi, dopo un po’, ho capito che stava con una sua collega, sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano…”.