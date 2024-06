Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Se ne è andata all’età di 96 anni l’attrice e cantante Rosalina Neri, nota tra l’altro per essere la sosia di Marylin Monroe. Nella sua lunga carriera, durata oltre 70 anni, è stata anche ballerina e soubrette. Era nata il 12 novembre del 1927, ad Arcisate, provincia di Varese. Anche Gerry Scotti la ricorda con un commovente post su Instagram.

Come ricorda il Corriere fu eletta sosia italiana di Marilyn Monroe battendo Diana Dors con l’aiuto di un po’ di cotone, come lei stessa ha raccontato. Il suo esordio in teatro risale al 1957 con lo spettacolo musicale di Renato Rascel e Garinei e Giovannini. All’epoca la Rai la bocciò, non ritenendola adatta al pubblico televisivo, ma lei non si scoraggiò. Negli anni ’60 sposò il miliardario Jack Hylton e andò a cercare fortuna a Londra. Qui grazie al programma “The Rosalina Neri Show” divenne famosa.

Leggi anche: Cinema italiano in lutto, il maestro si è spento: le sue opere nei cinema di tutto il mondo





La carriera in tv, da Strehler a Pietro Castellitto

Rosalina Neri era dotata anche di una buona voce da soprano e a teatro ha interpretato ruoli da protagonista in La bohème, Faust, Madama Butterfly e opere moderne come La zitella e il ladro di Menotti al Teatro Regio di Parma. Ha cantato al Teatro alla Scala e alla Piccola Scala, al Teatro Comunale di Bologna, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro Massimo di Palermo e nei più importanti teatri lirici d’Italia.

Negli anni 80 Strehler la chiama per interpretare al Piccolo di Milano “La grande magia” di Eduardo De Filippo in una lunga serie di rappresentazioni. Partecipa poi allo sceneggiato televisivo I promessi sposi di Salvatore Nocita, nel ruolo di Perpetua. Tra il 1999 e il 2004 la troviamo anche nel cast della sitcom Finalmente soli, con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti.

Proprio Gerry Scotti ha voluto ricordarla condividendo su Instagram una sua bella foto e la dedica: “Addio Rosalina, donna magnifica, attrice completa, amica vera. Ho imparato tanto da te”. Personalità straripante, devota alla fede e all’arte, Rosalina Neri ha continuato a recitare fino al 2020 quando ha avuto un piccolo ruolo nel film di Pietro Castellitto “I predatori”. Una curiosità: Rosalina Neri incontrò per davvero Marylin Monroe per caso, una mattina all’alba. A quel tempo viveva a New York col suo compagno, l’impresario direttore d’orchestra jazz Jack Hilton.

“Perché la chiudono già”. La Ruota della Fortuna, decisione inaspettata su Gerry Scotti