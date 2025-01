Il recente ripescaggio di alcuni ex concorrenti nel Grande Fratello ha sollevato un’ondata di polemiche sia tra il pubblico che all’interno della Casa. La decisione di reintegrare partecipanti precedentemente eliminati ha suscitato dibattiti accesi riguardo alla correttezza e all’integrità del gioco. All’interno della Casa, la notizia del ripescaggio ha generato tensioni palpabili. Luca Calvani ha espresso con fermezza il suo disappunto riguardo al possibile rientro di Jessica Morlacchi, sottolineando che, essendosi autoeliminata, non dovrebbe avere l’opportunità di rientrare in gioco.

Calvani ha dichiarato: “Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira!”. Anche Lorenzo Spolverato ha manifestato il suo malcontento, soprattutto in relazione al possibile ritorno di Helena Prestes. Le tensioni pregresse tra i due hanno portato Lorenzo a considerare l’idea di abbandonare il programma qualora Helena dovesse rientrare, evidenziando come la sua presenza possa destabilizzare ulteriormente l’ambiente della Casa. Fuori dalla Casa, il pubblico ha mostrato reazioni contrastanti.





Da un lato, i fan di Helena Prestes si sono mobilitati sui social media, ritenendo la sua eliminazione ingiusta e chiedendo a gran voce il suo ritorno nel programma. Dall’altro, una parte degli spettatori ha criticato la decisione del ripescaggio, ritenendola una mossa strategica della produzione per aumentare gli ascolti, a discapito della trasparenza del gioco. Le polemiche non si sono limitate ai concorrenti e al pubblico.

Il Codacons è intervenuto denunciando presunte irregolarità nel televoto, definendo il programma “totalmente finto”. L’associazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle votazioni, alimentando ulteriormente le discussioni sulla legittimità del ripescaggio. Sui social tantissimi poi hanno manifestato il proprio sdegno per questo ripescaggio definito “assurdo”: “Prima spendiamo soldi per eliminare le persone, poi li fate rientrare”.

“Una persona che si ritira.. ci potevamo ritirare anche noi e andare a fare la settimana bianca e poi si tornava..

all’isola dei famosi chiunque si ritira non torna nemmeno in studio.”



Dopo questa sera grazie ad @alfosignorini il grande fratello è diventato una barzelletta tutto finto come dice il codacons @GrandeFratello il pubblico deve essere rispettato vi meritate di chiunque

E ancora: “La gente ha pagato per farli uscire“, “È una ingiustizia per tutti quelli lì dentro da 4 mesi… e per noi che votiamo da 4 mesi!”, “Quella di questa sera è una vergogna”. Uno scrive: “Chiuso con il GF. Mi sento derubata dei miei soldi e del mio tempo”, “Se fosse uscita Shaila ci sarebbe stata questa rivoluzione epocale del regolamento?”, “Mai vista in 25 anni di GF una porcheria simile”, “Non c’è giustizia questi sono stati eliminati sono usciti hanno preso tutte le informazioni da fuori sono andati dall’estetista e poi rientrano FOLLIA”, “Avete fatto votare gente inutilmente per mesi” e ancora: “Da stasera non è più il Grande Fratello ma la ‘Grande farsa’”.

