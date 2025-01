Nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello, grazie a un televoto favorevole da parte del pubblico, il reality ha scelto di offrire una nuova opportunità ai concorrenti eliminati. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che solo sei tra gli ex concorrenti avranno la possibilità di rientrare in gioco. Di questi sei, solo quattro riusciranno effettivamente a tornare nella Casa. La loro sorte dipenderà ancora una volta dal risultato di un televoto.

I sei concorrenti che potranno concorrere per un posto nella Casa sono: Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi (eliminata nella puntata precedente) e Federica Petagna. Una parte del pubblico ha accolto con entusiasmo questa possibilità, in particolare per la possibilità di vedere di nuovo Helena Prestes, una delle concorrenti più amate di questa edizione. Ma non sono mancati i malumori, soprattutto per la presenza di Jessica Morlacchi, che aveva deciso di abbandonare volontariamente la Casa dopo la decisione del GF di metterla in nomination insieme a Ilaria Galassi e la Prestes.

Grande Fratello, Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini e il programma

Insomma, la situazione si è complicata nella casa del Grande Fratello e questa ultima mossa è servita a far risollevare gli ascolti, calati drasticamente dopo l’eliminazione di Helena Prestes e l’addio di Jessica, due concorrenti che hanno creato molte dinamiche in casa. A prendere posizione contro il programma e Alfonso Signorini è stato un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, squalificato durante il GF7 a causa di un atteggiamento ritenuto violento nei confronti di Oriana Marzoli.

Ritenendo il suo comportamento violento, il Grande Fratello aveva deciso di squalificarlo con questa motivazione: “Nello scherzo si è perso il controllo, sappiamo come è andata a finire. Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole, per queste ragioni è stato squalificato. Non è che ci piaccia squalificare le persone”, aveva detto il conduttore parlando della scena tra Daniele e Oriana Marzoli. Da allora l’ex gieffino ha sempre combattuto per la sua verità e ieri ha deciso di commentare un post del Grande Fratello con. una frase a dir poco eloquente: “Programma di me*** / conduttore di Me***”, con l’emoji del circo. Non è la prima volta che l’ex gieffino di scaglia contro Signorini e il programma.

“La mia voglia di sfondare quella ca*** di porta rossa e piombare in casa. Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine”, aveva detto l’ex gieffino una settimana dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip, facendo intendere che c’era stato dell’altro dietro la sua squalifica dal reality show