Festival di Sanremo 2025: cantanti in gara, canzoni, conduttori, programma serate, duetti, ospiti – L’attesissimo 75esimo Festival di Sanremo illumina il Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025, condotto da Carlo Conti. L’evento è trasmesso in diretta su Rai 1, Radio 2 e RaiPlay, promettendo serate ricche di musica, emozioni e grandi ospiti. Quest’anno, 29 brani inediti si sfideranno sul palco della kermesse, dopo la rinuncia di Emis Killa. Il totale degli artisti coinvolti sale a 39, considerando la presenza di due band, un duo e un quartetto.

Con artisti di ogni generazione, una competizione che unisce big e nuovi talenti, e una serata cover che si preannuncia spettacolare, Sanremo 2025 si prepara a regalare al pubblico una settimana di grande musica e intrattenimento.

I conduttori del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti è il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025. In ogni serata sarà affiancato da diversi co-conduttori:

– Prima serata: Antonella Clerici e Gerry Scotti

– Seconda serata: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

– Terza serata: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

– Quarta serata: Mahmood e Geppi Cucciari

– Serata finale: Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi e sorprese non ancora svelate.





Gli ospiti del Festival di Sanremo 2025

– Martedì 11 febbraio: Lorenzo Jovanotti

– Mercoledì 12 febbraio: Damiano David

– Premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti

Ecco alcuni numeri interessanti sulla lineup

L’artista più giovane in gara è Sarah Toscano, 18 anni

Il più esperto è Massimo Ranieri, 73 anni

Quattro vincitori del Festival tornano a Sanremo: Ranieri, Giorgia, Simone Cristicchi e Francesco Gabbani

Tre artisti sono stati all’Eurovision Song Contest: Ranieri, Gabbani e Francesca Michielin

Sette concorrenti debuttano per la prima volta al Festival

Marcella Bella è la veterana con nove partecipazioni, seguita da Ranieri e Noemi, entrambi a quota otto Festival

Le serate: come si svolge la gara

La competizione seguirà un format coinvolgente, tra serate di gara, cover e il ritorno delle Nuove proposte.

Martedì 11 febbraio – Prima serata

Tutti i 29 artisti in gara presentano per la prima volta i loro brani inediti.

Mercoledì 12 e Giovedì 13 febbraio – Seconda e terza serata

Gli artisti vengono divisi in due gruppi: metà dei concorrenti si esibiranno in ogni serata, accompagnati da due delle quattro Nuove Proposte, che lotteranno per l’accesso alla finale della loro categoria.

Venerdì 14 febbraio – Quarta serata, la serata delle cover

I 29 cantanti in gara si esibiranno in duetto con ospiti celebri – italiani o internazionali – reinterpretando brani della tradizione musicale pubblicati entro il 31 dicembre 2024.

La serata assegnerà due riconoscimenti: Premio alla miglior Cover, Vincitore della categoria Nuove proposte, decretato dopo la sfida tra gli ultimi due giovani rimasti in gara.

Sabato 15 febbraio – Quinta serata, serata finale

I 29 cantanti tornano sul palco per l’ultima performance. Dopo la votazione, verrà stilata una top 5, i cui nomi saranno annunciati senza ordine di classifica. Successivamente, una nuova votazione decreterà il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, cantanti in gara

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

– “Incoscienti giovani” Bresh – “La tana del granchio”

– “La tana del granchio” Brunori Sas – “L’albero delle noci”

– “L’albero delle noci” Clara – “Febbre”

– “Febbre” Coma_Cose – “Cuoricini”

– “Cuoricini” Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

– “Dimenticarsi alle 7” Fedez – “Battito”

– “Battito” Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

– “Fango in Paradiso” Francesco Gabbani – “Viva la vita”

– “Viva la vita” Gaia – “Chiamo io chiami tu”

– “Chiamo io chiami tu” Giorgia – “La cura per me”

– “La cura per me” Irama – “Lentamente”

– “Lentamente” Joan Thiele – “Eco”

– “Eco” Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

– “Volevo essere un duro” Marcella Bella – “Pelle diamante”

– “Pelle diamante” Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

– “Tra le mani un cuore” Modà – “Non ti dimentico”

– “Non ti dimentico” Noemi – “Se t’innamori muori”

– “Se t’innamori muori” Olly – “Balorda nostalgia”

– “Balorda nostalgia” Rkomi – “Il ritmo delle cose”

– “Il ritmo delle cose” Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

– “Mille vote ancora” Rose Villain – “Fuorilegge”

– “Fuorilegge” Sarah Toscano – “Amarcord”

– “Amarcord” Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

– “La mia parola” Serena Brancale – “Anema e core”

– “Anema e core” Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

– “Quando sarai piccola” The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

– “Tu con chi fai l’amore” Tony Effe – “Damme ‘na mano”

– “Damme ‘na mano” Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

