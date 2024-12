Da una settimana, l’addio improvviso di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle è al centro delle cronache. Nonostante le sue spiegazioni sul motivo del suo allontanamento – ufficialmente dovuto a un’emergenza legata a una sarta che collabora con la casa di moda Gattinoni – in molti continuano a sollevare dubbi, tanto che la sua versione non ha convinto del tutto il pubblico e i giornalisti. Dopo giorni di speculazioni sulla sua salute, Mariotto ha chiarito di aver dovuto lasciare lo studio televisivo per concludere un lavoro urgente che avrebbe dovuto finire la sarta, sabato sera finita in ospedale a causa di un malore.

In un’intervista ad Adnkronos, lo stilista aveva parlato di un ritorno a Ballando il 14 dicembre, dando per certo il suo rientro in trasmissione. Ivan Zazzaroni, intanto, ha cercato di minimizzare la situazione, definendo Mariotto un personaggio fondamentale per il programma, capace di rompere la monotonia con le sue esternazioni imprevedibili: “Mariotto è spettacolo, è Ballando con le stelle”, ha detto Zazzaroni, “è uno che spezza i momenti, con i suoi giudizi stravaganti e a volte incomprensibili, ma fa parte del gioco”.

“Ma Mariotto torna o no?”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci risponde: “Vedrete il 14”







Gulliermo Mariotto rompe il tapiro di Striscia la notizia

Nonostante questo tentativo di spegnere le polemiche, l’atteggiamento di Gulliermo Mariotto ha continuato a suscitare reazioni contrastanti. In particolare, Valerio Staffelli ha cercato di consegnargli il Tapiro d’Oro per il suo comportamento, ma il gesto non è stato affatto gradito. Anzi, lo stilista ha reagito con estrema irritazione, arrivando a distruggere il famoso trofeo in diretta, in un’esplosione di nervosismo. Con una sigaretta in mano, Gulliermo Mariotto ha esclamato: “Questa sigaretta va a finire in un posto”, aggiungendo con tono infastidito: “No, va a finire nel posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando lo scelgo”.

Il comportamento dello stilista ha suscitato ulteriori polemiche, tanto che anche il giornalista Francesco Fredella ha provato a intervistarlo per il suo programma Protagonisti su RTL 102.5, ma la reazione di Mariotto non è stata affatto positiva. “Oddio, ma perché?”, ha esclamato Fredella, rivelando che Mariotto, visibilmente infastidito, gli ha sbattuto il telefono in faccia, rifiutandosi di proseguire la conversazione.

Poco dopo, anche Gabriele Parpiglia ha cercato di contattare Mariotto, ma la risposta dello stilista è stata tutt’altro che cordiale. “Se mi disturbate? Sì, parecchio”, ha risposto con tono seccato, aggiungendo: “Avete letto della storia del tapiro? Chi sono? Striscia la Notizia? Sono venuti ad aggredirmi in aeroporto, una cosa assurda. Vi prego, ne ho abbastanza per oggi”.

Gabriele Parpiglia ha criticato l’atteggiamento di Mariotto, definendo ingiustificata la sua reazione spropositata. Secondo il giornalista, lo stilista ha dimostrato un lato di sé molto brutto, soprattutto considerando la posizione pubblica che ricopre. Parpiglia, infatti, ha sottolineato come il suo comportamento non solo fosse eccessivo, ma anche fuori luogo, visto il contesto mediatico e la sua fama.