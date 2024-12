A quasi una settimana esatta dal terremoto che ha coinvolto Guillermo Mariotto, Milly Carlucci ha deciso di fare luce sul destino del giudice di Ballando con le stelle. Proprio su Mariotto, nelle ore scorse, era intervenuto Ivan Zazzaroni che ha cercato di difenderlo: “Guillermo è la nostra scheggia impazzita. Dà 2 a chi dovrebbe prendere 10 e viceversa. È sempre stato così. Forse, nelle ultime due puntate ha ecceduto, ma ci sta”, ha detto nel corso di un’intervista a Fanpage.it.

E ancora: “Ha mandato un lungo messaggio a tutti dicendo che c’era un problema con la sarta, ma lasciamo stare. Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle. È una figura importante perché spezza determinati momenti, ha sempre un giudizio assolutamente anomalo, dice delle cose a volte incomprensibili, ma ci sta. Ci lavoro da 17 anni e mi diverte ancora”.





Ballando con le stelle, ancora incerto il destino di Mariotto

Poi sul suo destino aveva detto: “Se c’è mai stato un caso. Quello che la gente dimentica è che si tratta di un programma televisivo. Se ci fossero 5 Carolyn Smith, non ci sarebbe ballo. Perché andrebbero tutti a casa. Ognuno di noi nella giuria ha un suo ruolo che cerca di svolgere al meglio”. Intanto Milly Carlucci ha fatto sapere quella che è la decisione del programma.

Raggiunta da Adnkronos, alla domanda sulla presenza di Mariotto nella semifinale del programma, prevista per il 14 dicembre, la conduttrice ha dichiarato: “Sabato 14 saprete tutto. Sabato 14 si saprà come va a finire”. Bisognerà quindi aspettare ancora un po’. Intanto Angelo Madonia, escluso dal programma, è tornato sui social usando parole al miele per la produzione.

“Grazie, Milly. Sei stata una guida, una fonte d’ispirazione e il cuore pulsante di tutto questo. E grazie a tutto il tuo staff: dietro ogni luce, ogni nota, ogni spettacolo, c’è un lavoro instancabile ed il vostro amore per lo spettacolo”.